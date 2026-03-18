"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 99’uncusu, kararın yıl dönümünde bu akşam saat 20.30’da Saraçhane Meydanı’nda yapılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, miting alanındaki güvenlik önlemleri kapsamında birçok yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu.
CHP'nin mitingi öncesi yollar trafiğe kapatıldı: Hangi yollar kapalı, alternatif yollar neler?
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinin yıl dönümünde CHP, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 99.'sunu bu akşam Saraçhane'de gerçekleştirecek. Miting öncesi İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatıldı.Derleyen: Aykut Metehan
Trafiğe Kapatılan Yollar
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 itibarıyla aşağıdaki ana arterler ve bu yollara bağlanan tüm sokaklar araç trafiğine kapatıldı
Ana Caddeler: Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, İtfaiye Caddesi.
Kritik Noktalar: 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler, Bozdoğan Kemeri.
Diğer Kapalı Yollar: Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, 16 Mart Şehitleri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri.
Not: Kapatma kararı, bu caddelere çıkan tüm ara sokakları da kapsamaktadır. Sürücülerin bu bölgelere girmeden önce navigasyonlarını kontrol etmeleri önerilir.
Sürücüler İçin Alternatif Güzergâhlar
Saraçhane ve çevresindeki yoğunluktan kaçınmak isteyen vatandaşlar için belirlenen alternatif yollar şunlardır:
Vatan Caddesi (Trafik akışının ana tahliye noktası)
Millet Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi (Eminönü - Bakırköy hattı)
Namık Kemal Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Mitingin akşam saatlerinde başlayacak olması sebebiyle, özellikle mesai bitiminde Fatih ve Aksaray çevresinde aşırı yoğunluk bekleniyor. Toplu taşıma kullanacak vatandaşların M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu (Vezneciler durağı kısıtlamalarına dikkat ederek) ve Marmaray hattını tercih etmesi, bölgedeki trafik stresini azaltabilir.