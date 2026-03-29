CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun son bulması ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 101'incisi, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yapılıyor.

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'i uzun yıllardır tanırım. Kendisi gerçekten de parti emekçisi olan bir başkanımızdır. Burada, Kuşadası'nda, halkın hayatına dokunmuş olan, sosyal projeleriyle halkın gönlüne taht kurmuş olan başkanımızdır. Dolayısıyla bugün 101'inci eylemimizi, Ömer Başkanımız'la dayanışmak için gerçekleştiriyoruz.

Tıpkı şu anda buranın inlediği gibi biliyoruz ki her şey çok güzel olacak. Siyasi tutsak haline getirmeye çalışan başkanlarımız, en kısa zamanda tekrar görevlerinin başına dönecek. Eninde sonunda hak yerini bulacak. Çünkü bizim başkanlarımızı silkelediklerini zannediyorlar ama görecekler, ilk seçimlerde halk onları silkeleyecek."