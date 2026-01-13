Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayetiyle, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nın şaibeli olduğu iddiaları hakkında açılan davanın 2. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Dosyada eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Serhat Can Eş şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Şüpheli olarak dosyada yer alan kişilere “oylamaya hile karıştırma” iddiası yöneltilirken 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.

LÜTFÜ SAVAŞ MÜŞTEKİ

Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alırken Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan, Yılmaz Özkanat’ın da içinde bulunduğu 16 tanığın ifadelerine iddianamede yer verildi.

'RE'SEN MAĞDURUZ'

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik iddianamenin yazılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Müşteki olsaydık çıkmak için başvuru yapardık. Ama savcılık re'sen mağdur olarak yer vermiş. Yapabileceğimiz bir şey yok" demişti.

İMAMOĞLU DURUŞMADA SAVUNMA YAPTI

Ekrem İmamoğlu, duruşmaya SEGBİS ile Silivri’den katıldı. İmamoğlu, savunmasında kurultay günü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye değinerek, çekilme iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'HERKESİ UYARIYORUM'

İmamoğlu savunmasında şunları söyledi:

"Sözde tanık olarak sunulan, ancak gerçekte tanıklık vasfı bulunmayan ayrı birkaç ismin her seferinde yeniden sahneye çıkarıldığını görüyoruz. Ya şahsıma ya da mensubu olduğum partiye yönelik yeni bir iftira kurgulamakla görevlendirilmekte, aynı senaryo, aynı ezber, farklı dosya numaralarıyla dolaşıma sokulmaktadır. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiği, hangi odakların bu kişilere yol tarif ettiği neden sorgulanmamaktadır. Gerçekten bu, günü geldiğinde sorgulanacaktır. Bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri hiçbir maddi delille desteklenmeyen anlatılarına rağmen tanık ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir. Bakınız sayın hakim, hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu ve siyasi siparişleri koymak yalnızca değerlere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize yönelmiş çok ciddi bir saldırıdır. İddia makamının bu tür kişi ve kişilerin ifadelerini kaideye alması utanç vericidir. Yargının akıl ve izan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması sadece bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda toplumun adalet duygusuna karşı açıkça ciddi bir ihanettir. Milletimize ağır bedeller ödeten bu süreçte hukuku siyasetin sopası haline getiren ve buna sessiz kalan herkes, bu işin içerisinde rol alan herkesi uyarıyorum, bu suçun ortağı haline gelmeyin, yazıktır, günahtır"

'DİVAN BAŞKANLIĞINI KILIÇDAROĞLU TEKLİF ETTİ’

"Bu süreçte ne adaylara yönelik herhangi bir telkinim ne de iradeyi etkilemeye dönük bir tutumum söz konusu olmuştur. Divan Başkanlığı seçimin olduğu gün başlamış ve 2 gün sonra da zaten sona ermiştir. Divan başkanının görevi bellidir. Divan başkanı, kurultaydaki delegeler tarafından seçilir ve görevini yapar. Görevini yaptığı süreç içerisinde, oylama saati geldiğinde görevi seçim kuruluna devreder ve süreci seçim kurulu yönetir. Bunu özellikle siz kıymetli yargı mensupları daha da iyi bilirsiniz. Kurultay sürecinde benim kurultaya divan başkanı olarak gösterilmemi tarafıma teklif eden de önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur ve oy birliğiyle seçilerek onurlu bir görev yaptık, benim için çok kıymetlidir. Cumhuriyet Halk Partisi, mahalle kongrelerinden kurultaya kadar süreçle beraber kurultay işleyişiyle de Türkiye’de parti içi demokrasinin en üst seviyede temsil edildiği siyasi partidir. Bu yönüyle geçmişten bugüne 37 kurultay nasıl yapılmışsa, daha iyisini nasıl yapabiliriz arayışıyla kurultay icra edilmiştir ve bu kadar çekişmeli, bu kadar mücadeleci bir kurultay olmasına rağmen kurultay sürecinde en ufak bir çatışma, bir nahoş olay yaşanmamıştır. Ciddi bir saygı içerisinde 38’inci kurultayın geçirilmesi de gerçekten büyük bir başarıdır. Herkes birbirine sarılmış, birbirini tebrik etmiştir"

'İFTİRA VE KURGU'

"Kurultayın ikinci turuna ilişkin olarak tarafıma atfedilen iddiaların aksine Sayın Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler, kamuoyuna da yansıdığı üzere herhangi bir çekilme yönlendirmesi içermemekte, sürecin sağduyu ve parti içi pratik teamüller çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin ortak bir yönetimi ifade etmektedir. Bu durum iddiaların gerçekte bir kanıt bulunmadığını açıkça ortaya koyduğu gibi, az önce ifade ettiğim gibi, gerçekten şu mahkemeyi, siz değerli yargı mensuplarını asla ve asla mecbur edemeyecek seviyesizlikte iddialar olduğunu göstermektedir. Bu iradeye gölge düşürmeye yönelik sonradan kurgulanan anlatıların ne hukuki ne de siyasi bir karşılığı vardır. Bu nedenlerle iftira ve kurgularla şekillendirilmiş, hukuki nedenlerden yoksun suçlamaları elbette şiddetle reddediyoruz. Gerçeğin karşısında hiçbir senaryonun ayakta kalma şansı yoktur"

DURUŞMA ERTELENDİ

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 17 şubat 2026 tarihine ertelendi.