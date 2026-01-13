Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayetiyle, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nın şaibeli olduğu iddiaları hakkında açılan davanın 2. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Dosyada eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Serhat Can Eş şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Şüpheli olarak dosyada yer alan kişilere “oylamaya hile karıştırma” iddiası yöneltilirken 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.

LÜTFÜ SAVAŞ MÜŞTEKİ

Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alırken Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan, Yılmaz Özkanat’ın da içinde bulunduğu 16 tanığın ifadelerine iddianamede yer verildi.

'RE'SEN MAĞDURUZ'

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik iddianamenin yazılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Müşteki olsaydık çıkmak için başvuru yapardık. Ama savcılık re'sen mağdur olarak yer vermiş. Yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.