CHP lideri Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazandığı CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı öne sürülmüş, konu yargıya taşınmıştı. Özellikle CHP'li eski Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın girişimleri sonrası kamuoyunda "mutlak butlan" ihtimali konuşulmaya başlanmıştı.

İMAMOĞLU DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİ

Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde 13 Ocak’ta görülen bir önceki celsede tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kurultay sürecine ilişkin, “Beni Divan Başkanlığı görevine davet eden, önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu süreçte ne adaylara yönelik herhangi bir telkinim ne de iradeyi etkilemeye yönelik bir telkinim söz konusu olmuştur” demişti. İmamoğlu’nun SEGBİS aracılığıyla katılmak istemediği için davada avukatları hazır bulanacak.

LÜTFÜ SAVAŞ’IN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

Mahkeme son duruşmada, Lütfü Savaş’ın katılma talebinin kabulünü, dinlenmeyen sanıkların dinlenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etmişti. Lütfü Savaş’ın bu duruşmada hazır bulunacağı öğrenildi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde mahkeme heyeti, hem davacı Lütfü Savaş’tan hem de davalı CHP’den delege listesini yeniden istediği ortaya çıkmıştı. Savaş’ın ifadesindeki detaylarda ise “Benim bu süreçte gördüğüm; Ekrem İmamoğlu’nun ve kendisini destekleyen kişilerin, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren delegelere baskı uyguladığıdır” sözleri yer aldı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.