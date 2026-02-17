AKP’nin köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, İstanbul Valiliği, CHP'nin yürüyüşüne "Dilekçe ile talep edilen güzergahın 2026 yılı içeresinde Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen güzergahlar içerisinde bulunmadığından, ayrıca anılan güzergahta araç ve yaya trafiği ile güvenliğin olumsuz yönde etkileneceği değerlendirildiğinden mezkur yürüyüşün düzenlenmesi uygun görülmemiştir" sözleriyle izin vermemişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, “Köprülerimizi sattırmayacağız. Yürüyüşü saat 17:00'da gerçekleştireceğiz” sözlerini sarf etmişti.

"BU BARİKATLARI BURADAN KALDIRIN"

CHP, yürüyüş için Beşiktaş'ta toplanırken, yapılacak yürüyüş polis engeline takıldı. Ekipler alanı abluka altına alınırken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, "Bu barikatları buradan kaldırın. Anayasal hakkımızı kullanacağız. Milletin malını özelleştirilecek satmak istiyorlar. Muhalefet iktidar tarafından sindirilmeye çalışılıyor" sözlerini sarf etti.

"AKP BU KÖPRÜ VE OTOYOLLARI SEÇİM YATIRIMI YAPMAK İÇİN SATIYOR"

Özgür Çelik, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Halka rağmen köprüleri satacağız diyenler ne yapmak istiyorlar? İstanbul Boğazı’ndaki iki köprüyü, ülkemizdeki 7 otoyolu satarak Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almak istiyorlar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ve 7 otoyol için Kuzey Amerika merkezli bir şirkete fizibilite çalışması yaptırmışlar. Milletin malını 25 yıllığına özelleştirme adı altında satmak istiyorlar. 2024 verilerine göre İstanbul’daki 2 köprünün yıllık karı 112 Milyon Dolar. Türkiye’deki 7 otoyolun karı 179 Milyon Dolar. Bu veriler 2024 yılına ait. 2025 yılında ise yapılan zam oranlarıyla beraber yıllık toplam kar 600 Milyon dolara çıkmış durumda. Yani köprü ve otoyolların 25 yıllık karı 15 Milyar Dolar yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İstanbul’daki tüm köprülerin karı devlete kalıyor. AKP, altın yumurtlayan tavukları neden satmak istiyor? Bunları seçim yatırımı yapmak için satıyor. Milletin malını yandaş şirketlere peşkeş çekmek istiyorlar."