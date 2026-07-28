İzmir'de CHP'den ilk kopuş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin İzmir İl Başkanlığı'nda yaptığı görevden alma ve atama kararları sonrası Tugay, 18 Haziran'da partisinden istifa etti. Bu istifa ile birlikte, İzmir'de uzun yıllar birinci parti olan CHP, 22 yıl aradan sonra kalesi olarak adlandırılan İzmir'i kaybetti.

Tugay'ın istifası sonrası, "Partide kalın" diyen Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarının istifasının önüne geçmişti. YENİ Parti'nin 24 Temmuz'da resmen duyurulmasının ardından 2'si büyükşehir 6'sı merkez ilçe olmak üzere toplamda 44 belediye başkanı YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Pazartesi günü Halk TV'ye konuk olan YENİ Parti lideri Özgür Özel ise, 200'den fazla belediye başkanının YENİ Parti'ye geçeceğini söyledi.

KALE YIKILDI: 28 CHP'Lİ BAŞKANDAN 25'İ İSTİFA EDECEK

Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu CHP, 2024 yerel seçimlerinde İzmir'in 30 ilçesinden 28'ini kazanmayı başardı. Bu başarı 2004 yerel seçimlerinden bu yana kazanılmış en yüksek belediye oranıydı. 2024 yerel seçimlerinde sadece Aliağa ve Menemen'i kaybeden CHP, mutlak butlan kararı sonrası sağlanamayan uzlaşı, vatandaştaki karşılığının tükenmesi, halk desteğini kaybetmesi ve tüm bunların toplamı olarak doğan YENİ Parti'nin ilanıyla birlikte kazandığı 25 ilçeyi kaybediyor.

ZİRVEDEN DİBE: CHP'DE SADECE 3 BELEDİYE BAŞKANI KALACAK

CHP, kalesi olarak adlandırılan İzmir'de adeta dibi görüyor. 25 başkanın YENİ Parti'ye geçişi sonrası CHP'nin yalnızca 3 belediyesi kalmış olacak. Geçişlerin ardından İzmir'deki belediye dağılımı şöyle olacak:

Büyükşehir: Bağımsız

YENİ Parti: 25 belediye

CHP: 3 belediye

AK Parti ve MHP: 1'er belediye

İşte CHP'de kalacak olan belediyeler:

Erman Uzun (Narlıdere Belediye Başkanı): Olağanüstü Kurultay talebini yinelede, CHP'de kalacağını açıkladı

Onur Emrah Yıldız (Çiğli Belediye Başkanı): Belediye Meclisinin Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğunu düşünüyor, Özgür Özel'e konuyu iletti, bekleme kararı aldı.

Hüseyin Benzer (Buca Belediye Başkan Vekili): YENİ Parti'ye geçmeyeceğini ilan etti.