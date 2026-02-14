CHP, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talepli mitinglerine devam ediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam ediyor. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi yarın Muğla’nın Milas ilçesi Atapark Meydanı'nda yapılacak.

Öte yandan CHP, bu hafta İstanbul'un Ataşehir ilçesinde olacak.

Miting adresini sosyal medya hesabından duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet ve demokrasi mücadelemiz sürüyor! Haksızlığın karşısında dimdik duran Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Miting, Ataşehir ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde (Mozaik Çarşı) 18 Şubat Çarşamba günü saat 19:30'da düzenlenecek.