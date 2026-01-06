CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni yılda da sürdürüyor.

2026'da İstanbul'da yapılacak ilk mitingin adresi belli oldu.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Çarşamba günü Beykoz’dan yükselen ses,

Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak!

Hukukun üstünlüğü için, adalet için, özgürlük için Beykoz’da buluşuyoruz!

Karanlığa teslim olmayacak, umutsuzluğa boyun eğmeyeceğiz.

Hukuksuzluklara karşı omuz omuza, korkuya karşı cesaretle yürüyoruz.

Haydi Beykoz!

Umudu büyütmeye, adaleti savunmaya, demokrasinin sesini hep birlikte yükseltmeye çağırıyoruz!

7 Ocak Çarşamba

19.30

Sultaniye Parkı"