Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında yürütülen dava kapsamında aldığı ceza gerekçe gösterilerek 21 Nisan tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
CHP’nin iki kez kazandığı belediye AK Parti’ye geçti
Adana Yüreğir’de görevden uzaklaştırılan Ali Demirçalı’nın yerine Meclis’te iki kez CHP’li Cafer Boyraz seçilmişti. AK Parti’nin itirazını değerlendiren mahkeme kararıyla başkan vekilliği görevi AK Parti'nin adayı Tarık Özünal’a devredildi.Kaynak: İHA
Demirçalı’nın görevden alınmasından sonra belediye meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.
İlk seçimde CHP’nin adayı Cafer Boyraz 21 oy alarak başkan vekili seçilirken, AKP’nin adayı Tarık Özünal 15 oyda kaldı. Sonuca itiraz eden Özünal, seçimin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu.
Dosyayı inceleme altına alan Adana 2’nci İdare Mahkemesi, başkan vekilliği seçimi ile ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda seçim 3’üncü turdan itibaren yeniden gerçekleştirildi.
Yenilenen seçimde üçüncü turda Tarık Özünal 19 oy, Cafer Boyraz ise 18 oy aldı. Dördüncü turda ise Boyraz 19 oyla üstünlük sağlarken Özünal 17 oyda kaldı. Böylece Cafer Boyraz, ikinci kez Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.
Fakat AK Parti, tekrarlanan seçimin sonucuna da itiraz ederek konuyu yeniden mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren Adana 2’nci İdare Mahkemesi, verdiği kararla Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevinin Tarık Özünal’a geçmesine karar verdi.
Mahkemenin son kararıyla beraber Yüreğir Belediyesi’nde başkan vekilliği görevini AKP’nin adayı Tarık Özünal üstlendi.
İLK SEÇİMDE 'GİZLİLİK İHLALİ' İTİRAZI SEÇİMİ İPTAL ETTİRDİ
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında yürütülen dava kapsamında ceza alması gerekçe gösterilerek 21 Nisan tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Demirçalı’nın görevden alınmasının ardından meclis bünyesinde başlayan seçim sürecinde, ilk oylamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Cafer Boyraz 21 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti’nin adayı Tarık Özünal ise 15 oyda kaldı.
Ancak seçimin ardından AK Parti grubu, oylama esnasında gizli oy ilkesinin ihlal edildiği ve usulsüzlük yapıldığını iddia ederek konuyu yargıya taşıdı. Dosyayı inceleyen Adana 2. İdare Mahkemesi, yürütülen oylama usulünün hukuka aykırı olduğuna hükmederek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkemenin kararı doğrultusunda belediye meclisi, seçimi 3. turdan itibaren yenilemek üzere tekrar bir araya geldi.
YENİLENEN SEÇİMDE 3. VE 4. TUR KRİZ YARATMIŞTI
Yenilenen oylamanın 3. turunda AK Parti adayı Tarık Özünal 19 oy alırken, CHP adayı Cafer Boyraz 18 oyda kaldı. 3. turda karar sağlanamadığı gerekçesiyle geçilen 4. tur oylamasında ise Boyraz 19 oyla tekrar üstünlük sağlarken Özünal 17 oy aldı. Böylece meclis tutanaklarına göre Cafer Boyraz ikinci kez Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.
Süreçteki İki İtirazın Hukuki Gerekçeleri:
1. İtiraz (İlk Oylama): Oy kullanımı sırasında "gizli oy esasının ihlal edildiği" ve oylamanın mevzuattaki gizlilik kurallarına aykırı yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu.
2. İtiraz (Yenilenen Oylama): 3. turda Tarık Özünal’ın aldığı 19 oyun seçilmek için yeterli salt çoğunluk/üstünlük sayılması gerektiği savunuldu; 4. tura geçilmesinin ve yapılan 4. tur oylamasının usulsüz olduğu ileri sürüldü.
Adana 2. İdare Mahkemesinin kesinleşen son kararıyla birlikte Yüreğir Belediyesi’nde çalkantılı geçen seçim ve yargı maratonu noktalanırken, başkan vekilliği makamına resmi olarak AK Partili Tarık Özünal oturdu.