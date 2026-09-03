CHP’nin iki kez kazandığı belediye AK Parti’ye geçti

YENİLENEN SEÇİMDE 3. VE 4. TUR KRİZ YARATMIŞTI

Yenilenen oylamanın 3. turunda AK Parti adayı Tarık Özünal 19 oy alırken, CHP adayı Cafer Boyraz 18 oyda kaldı. 3. turda karar sağlanamadığı gerekçesiyle geçilen 4. tur oylamasında ise Boyraz 19 oyla tekrar üstünlük sağlarken Özünal 17 oy aldı. Böylece meclis tutanaklarına göre Cafer Boyraz ikinci kez Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Süreçteki İki İtirazın Hukuki Gerekçeleri:

1. İtiraz (İlk Oylama): Oy kullanımı sırasında "gizli oy esasının ihlal edildiği" ve oylamanın mevzuattaki gizlilik kurallarına aykırı yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu.

2. İtiraz (Yenilenen Oylama): 3. turda Tarık Özünal’ın aldığı 19 oyun seçilmek için yeterli salt çoğunluk/üstünlük sayılması gerektiği savunuldu; 4. tura geçilmesinin ve yapılan 4. tur oylamasının usulsüz olduğu ileri sürüldü.

Adana 2. İdare Mahkemesinin kesinleşen son kararıyla birlikte Yüreğir Belediyesi’nde çalkantılı geçen seçim ve yargı maratonu noktalanırken, başkan vekilliği makamına resmi olarak AK Partili Tarık Özünal oturdu.