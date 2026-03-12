Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda CHP’nin, kamuoyunda “İBB davası” olarak anılan yargı sürecine ilişkin duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması için verdiği genel görüşme önergesi kabul edilmedi.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da CHP tarafından sunulan önerge oylamaya sunuldu. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergeye ilişkin konuşan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, şeffaflık tartışmalarına değinerek, "Sözde herkes şeffaflıktan yana ama samimiyetsizlik diz boyu. Ağızlar başka söylese de iş oylamaya gelince kalkan eller hayır diyor" dedi.

"AKIN GÜRLEK, KARAR MERCİİ OLARAK MECLİSİMİZİ GÖSTERDİ"

Duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatan Ünver, "Hakimi olduğu davalarda ve İBB soruşturmasının savcısı iken yaptığı adaletsizlikler yetmezmiş gibi iddianameyi hazırladıktan sonra ülkedeki tüm adaletsizliklerden sorumlu bir makama getirilen Akın Gürlek’in de duruşmaların canlı yayınlanması konusunda karar mercii olarak Meclisimizi gösterdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünver, Gürlek’in açıklamalarını eleştirerek, Meclis’te görüşülen kanunların Bakanlıklar tarafından hazırlandığını herkesin bildiğini söyleyerek, Gürlek'in açıklamalarının "ikircikli" ve tutumunun "kaçamak" olduğunu dile getirdi. Ünver, şöyle konuştu:

"Bu da ortaya koyuyor ki anlaşılan sağlam denilen iddianame ve deliller pek de o kadar sağlam değil. İddianameyi yazanın bile iddianameye güveni yok. Duruşmaların yayınlanmaması aslında sanıkları korumak amacına yöneliktir. Ne var ki bugün geldiğimiz noktada duruşmaların yayınlanması değil, yayınlanmaması sanıkların kişilik haklarını zedeler hale gelmiştir.

Geçtiğimiz gün TRT'nin yaptığı şekilde aylardır süregelen, savunmayı görmezden gelip iddiayı yaymaya çalışan taraflı yaklaşımlarda olduğu gibi haksız tutumlar maddi gerçeği gölgeler boyuta ulaşmıştır. TRT Haber sosyal medya hesabından 'İmamoğlu suç örgütü davasına iddialar ve gerçekler' başlığıyla paylaşım yapmıştır. TRT'nin işi bu mudur? 85 milyonun vergisini yiyen, har vurup harman savuran TRT anlaşılan bu davaya çok meraklı. Ama tek kale oynamaya meraklı. İddia var, savunma yok. Biz zaten TRT'den objektif yayıncılık beklemeyeli çok oldu."

"SİYASİ BİR DOSYA OLMADIĞI İDDİASINDAYSANIZ MİLLETİN GERÇEĞİ GÖRMESİNDEN KORKMAMALISINIZ"

TRT'nin objektif kamu yayıncılığı yapamayacağını ancak duruşmaların canlı yayınlanabileceğini söyleyen Ünver, "Meclis olarak bu imkanı sağlarsak TRT de merakını böylece gidermiş olur" dedi. Ünver, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na sonuna kadar güveniyoruz. Kendisiyle ilgili hiçbir şüphemiz de yoktur. İddianamesine güvenen varsa buyursun gelsin. Bu ülkede 'adalet var, yargı bağımsız ve tarafsızdır' diyorsanız, dosyadaki delillere gerçekten güveniyorsanız, bu dosyanın siyasi bir dosya olmadığı iddiasındaysanız milletin gerçeği çıplak gözleriyle görmesinden korkmamalısınız. Gelin bu duruşmaları TRT canlı yayınlasın. Millet izlesin. Sayın Bahçeli'nin dediği gibi: 'Gelin ak koyun, kara koyun milletin gözünün önünde tefrik edilsin'. Gelin, eğer varsa adalet, milletin gözünün önünde tecelli etsin."