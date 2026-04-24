CHP lideri Özgür Özel partisinin 21 Nisan'dan gerçekleşen MYK toplantısının ardından bugün Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Onursal Adıgüzel'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken MYK toplantısında yapılan kritik değerlendirmeleri Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin köşesine taşıdı.

Erkin CHP'nin son MYK'sında mutlak butlan konusunun gündeme geldiğini belirtti. Bir MYK üyesinin "İstanbul’da ne yaptıysak burada da aynısını yapalım" dediğini aktaran Erkin, Özgür Özel'in buna karşı çıktığını ve “Yanlış söylemişsiniz. İstanbul’un durumu farklı, buranın durumu farklı. Burası koca CHP, yorum yapmayın, gündemimizde yok deyin. Mutlak butlan bizim gündemimizde yok.” şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın CHP'li belediyelere operasyonlara yönelik yaptığı ve gündeme oturan çıkışının da toplantıda konuşulduğunu belirten Erkin, Özgür Özel ile Yavaş arasındaki telefon görüşmesi gerçekleştiğini ifade etti. Erkin görüşmeye dair elde ettiği bilgileri şu şekilde aktardı:

Özel, Yavaş’la sıcak bir telefon görüşmesi yaptıklarını anlattı, Yavaş’ın partiyle bir sıkıntısı olmadığını ama kurumsal anlamda bazı sıkıntılar olduğunu dile getirdiğini söyledi. Mitinglere devam etme ve daha sert bir söylem de gündemlerindeki diğer konuydu. Ancak, belediye başkanlığından istifa ya da meclis üyeliklerinden ayrılma konusunun olmadığını söyledi Özel. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun da açılmadığını öğrendim. Özel, Mansur Yavaş’la yakın zamanda bir araya gelmeyi düşünüyor ve Yavaş’ın Tiran dönüşü bu buluşmanın gerçekleşeceği ifade ediliyor.