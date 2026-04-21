CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Erdem’e çağrı kağıdı gönderildi ve ceza resmen tebliğ edildi. Tebligatta, Erdem’in 10 gün içinde iki adet fotoğrafıyla birlikte savcılığa başvurması gerektiği belirtildi.

Erdem’in, kendisine tanınan süre içerisinde savcılığa giderek teslim olacağı öğrenildi. Kararla birlikte dosyada infaz sürecine geçilmesi bekleniyor.