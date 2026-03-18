Geçen yıl Özcan, Virginia’daki iş yerinde yaşanan bir yaralama olayı nedeniyle mahkemeye çıkarılmıştı. Medyada da geniş yer bulan dava kapsamında, Özcan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu.

Özcan, mahkemede yaptığı açıklamada olayın “bıçakla yaralama” şeklinde olmadığını, tamamen kendini savunma amaçlı gerçekleştiğini belirtti. “ABD’de sahibi olduğum demir çelik fabrikasında, daha önce tanımadığım ve şirketimle ilgisi olmayan Cezayir asıllı Usame isimli kişi olay çıkardı. Ben de müdahale etmek durumunda kaldım” dedi.

Mahkeme kayıtlarına göre, olay nefsi müdafaa kapsamında değerlendirildi ve herhangi bir bıçakla yaralama tespit edilmedi. Yargıç, Başsavcılığın talebi doğrultusunda davanın düşürülmesine karar verdi.