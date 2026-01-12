CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi 2. toplantısını gerçekleştirdi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Özel, emekliler için 650 milyar liralık kaynak gerektiğini, ve bu tutarın bütçede mevcut olduğunu ifade ederek, kendi dönemlerinde en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılacağını açıkladı. Özel, Bayram ikramiyesini ise bir asgari ücrete çıkaracaklarını açıkladı.

“EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GELECEK”

Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"İlk aşamada en düşük emekli maaşını derhal bir asgari ücret seviyesine çıkaracağız. İlerleyen dönemlerde bir buçuk asgari ücretlik düzeyi yeniden yakalayacağız. Bayram ikramiyesini bir asgari ücrete çıkaracağız.

Emekli maaşlarının bir asgari ücret olması için gereken kaynak bugün ilgili politika kurulu başkanımız tarafından yapılan sunumda 650 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bu, geçtiğimiz hafta bin liralık zammın maliyeti söylendiğinde verilen rakamlarla da uyumludur.

“EMEKLİYE NEFES ALDIRACAĞIZ”

Ve esas mesele; bugün emeklilere bir asgari ücret, 28 bin lira versek elbette onları yoksulluktan kurtaramayacağız, hatta açlık sınırının üstüne çıkaramayacağız ama onlara bir nefes aldıracağız. Önemli bir adım atmış olacağız. Bu önemli adım 650 milyar lira istiyor.

'Bu para yok' dediler, onda birini emekliye layık gördüler. Ancak bu para var. Çünkü getirip geçirdikleri bütçede 768 milyar lira, zengin şirketlerin ödemesi gereken vergiden vazgeçecekleri tutar. Vazgeçilen kurumlar vergisi kalemine 768 milyar lirayı bulanlar; yani alacakları vergiyi 'tamam tamam, sizden vergi almayalım' diyecekleri 768 milyarı bulanlar, emekliye 650 milyarı bulmamakta, vermemektedirler."

"ERDOĞAN TRUMP'UN İSTEDİĞİ TÜM TAVİZLERİ VERMİŞ"

İktidara dış politika üzerinden de yüklenen Özel, Erdoğan’ın Trump’ın istediği tüm tavizleri verdiğini belirtti.

Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Kurumsallığı dışlayan ve kararları hangi niyetle aldığını kendisinden başka hiç kimseye izah edemeyen bu yönetim anlayışı sonucunda çok kısaca bakacak olursak geriye doğru... parasını ödediğimiz F-35'ler Amerika'da bir hangarda beklemektedir. ABD'nin göz bebeğimiz KAAN'ın motorlarını vermediğini bizzat dışişleri bakanımız açıklamıştır. s-400'ün temin sürecindeki başarısızlık önce ABD ile şimdi de Rusya ile bir krize dönüşmüştür" diye konuştu. "Sayın Erdoğan Trump'un istediği tüm tavizleri vermiş" diyen Özel, "Pahalı doğalgazdan Boing uçaklarına Amerikan mallarına vergi indiriminden Çin mallarına vergi uygulamasına ve maalesef nadir toprak elementlerinin Trump'a söz verilmesine kadar bir dizi taviz göz kırpmadan verilmiştir."