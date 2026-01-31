CHP’nin İstanbul’da düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı başladı. Açış konuşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Konferansın taslak programında ikinci oturumdaki konuşmacılar arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TİP Milletvekili Ahmet Şık da yer alıyordu. Ancak konferansın en son programında Feti Yıldız yer almadı.

Taslak programda Feti Yıldız’ın da yer aldığı konferansın ikinci oturumundaki konuşmacılar arasında DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, Yeniden Refah Milletvekili Doğan Bekin, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan yer aldı.

Taslak programda DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın da adı vardı. Ancak programın son halinde iki isim yer almadı. Oturumun moderatörü Sezgin Tanrıkulu, Şık ve Ekmen’in mazeretleri olduğunu söyledi.

Diğer siyasi partilerden katılım olmamasıyla ilgili de Tanrıkulu “Diğer siyasi partilerin katılımı konusunda çok çaba sarf ettik ama olmadı. Son güne kadar çabamız olduğunun bilinmesini istiyorum” dedi.

Bir diğer değişiklik de üçüncü oturumda oldu. Üçüncü oturumun taslak programında konuşmacılar arasında TÜSİAD Başkanı Ozan Diren veya bir TÜSİAD yetkilisinin olacağı ifade edilmişti. Ancak programın son halinde TÜSİAD da yer almadı.

Programın taslak hali