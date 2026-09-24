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Kaynak: ANKA

CHP Grubu, TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde milletvekillerini bir araya getirecek. 25-26-27 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta gerçekleştirilecek değerlendirme kampına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek.

Üç gün sürecek kamp, Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile başlayacak.

KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLLERİNE HİTAP EDECEK

Programın ikinci günü olan 26 Eylül Cumartesi günü, Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Kılıçdaroğlu daha sonra basına kapalı oturumda milletvekillerine hitap edecek.

Cumartesi günkü oturumlarda Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmeleri ile Grup Yönetim Kurulu kararları milletvekillerinin görüşüne sunulacak.

Ayrıca CHP Grubu'nun bilişim altyapısı, Siyasi Ahlak Kanun Teklifi, mali piyasalarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, yerel yönetimler ile değişen dünyada Türkiye ve CHP'nin çözüm önerileri masaya yatırılacak.

SON GÜN STRATEJİ VE KAPANIŞ BİLDİRGESİ

Kampın son günü olan 27 Eylül Pazar günü, Parti Politikaları ve Örgütlenme Stratejileri sunumu gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı kapanış konuşmasının ardından Kapanış Bildirgesi hazırlanacak.

CHP'nin Bolu'daki Değerlendirme Toplantısı, Grup Başkanı Faik Öztrak'ın saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla sona erecek.