Gazeteci Aytunç Erkin, 'CHP’nin akil isimlerinden' dediği CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’in partideki krizin derinleşmemesi adına kaleme aldığı mektubu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yaşanan son gelişmeleri köşesine taşıdı. Erkin’in aktardığı bilgilere göre, CHP’de "mahalle delegeliğinden genel başkan yardımcılığına kadar" her kademede görev yapmış olan Ateş, partinin bir an önce kendi iç hiyerarşisini ve birliğini sağlaması gerektiği uyarısında bulundu.

"KÜSME LÜKSÜMÜZ YOK"

Yılmaz Ateş, Aytunç Erkin’e gönderdiği mektupta, CHP’nin Türkiye’nin kurucu partisi olduğunu hatırlatarak, iç sorunlarla gündeme gelmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Ateş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’na şu çağrıyı yaptı:

"Önceki dönem yöneticilerle bugünkü yöneticilerimizin birbirlerine küsme hakları ve lüksü yoktur. Sorunlar yargı eliyle değil; parti ahlakı, ilkeleri ve hukukuyla çözülür. CHP, iktidar bloğundan insaf ve merhamet dilememelidir."

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDE "GÜVEN" BARİYERİ

Erkin, Yılmaz Ateş’in bu çağrısının ardından "Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşür mü?" sorusunun izini sürdü. Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini koruduğu belirtilirken, yakın çevresinin özellikle son iki yılda yaşananlar nedeniyle ciddi bir "güven sorunu" yaşadığı ifade edildi.

"Peki Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşür mü?" diye soran Erkin yazısına şöyle devam etti:

ÖZEL’İN SAVUNMASI YETERLİ OLMADI

Özgür Özel’in, Mine Kırıkkanat’ın "Kılıç artığı" benzetmesine karşı Kılıçdaroğlu’nun hukukunu koruyan açıklaması, Kılıçdaroğlu kanadında beklenen yumuşamayı yaratmadı.

23 Haziran 2025’te Mansur Yavaş ve Vahap Seçer’in de dahil olduğu heyetin Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sonrasında yaşananların anında basına sızdırılması, Kılıçdaroğlu cephesinde "Genel Merkez'e neden güvenelim?" sorusunu doğurdu.

"ROL ÇALMAYACAĞIZ" VURGUSU

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in geçtiğimiz hafta sonu Belediye Başkanları Toplantısı’nda yaptığı çıkışın, Kılıçdaroğlu çevresinde ilgiyle karşılandığı bildirildi. Seçer’in, "Birinci görevimiz belediyelerimize hizmet etmek. Siyaset yapmak Genel Merkez’in işi, rol çalmayacağız" şeklindeki ifadelerinin, Kılıçdaroğlu’nun bakış açısıyla örtüştüğü iddia edildi.

CHP içerisinde mahkeme koridorlarına taşınan "mutlak butlan" ve kurultay tartışmaları sürerken, tabanın gözü iki liderin bir araya gelip gelmeyeceğine çevrilmiş durumda.