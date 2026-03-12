Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, geçmiş dönem Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kayhan'ın vefat haberini, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcımız ve Meclis Üyemiz Fahrettin Kayhan'ın vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Kadıköy'e ve partimize büyük emekler vermiş Fahrettin Kayhan'a Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun."

FAHRETTİN KAYHAN KİMDİR?

Fahrettin Kayhan 1964 yılında Yozgat’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatını serbest avukat olarak sürdüren Kayhan, aynı zamanda siyaset ve yerel yönetim alanında da aktif görevler üstlendi.

Kayhan, 2019–2024 yılları arasında Kadıköy Belediye Meclis Üyesi ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği görevini de yürüttü.

Siyasi kariyerinde daha önce İBB Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekilliği görevini de üstlenen Kayhan, yerel yönetim çalışmalarının yanı sıra akademik alanda da faaliyet gösterdi. Alevi-Bektaşi kültürü üzerine araştırmalar yapan Kayhan’ın bu alanda yüksek lisans eğitimi vardı.

Fahrettin Kayhan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan’ın da kardeşiydi.