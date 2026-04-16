Antalya'nın Serik ilçesinin Belediye Başkanı olan Kadir Kumbul, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmiş, telefonlarını da kapatmıştı. Kumbul dün AK Parti grup toplantısı sonrası muradına erdi. Serik Belediyesi'ni CHP'den AK Parti'ye geçiren Kumbul'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Rozet takma işlemi, okul saldırıları sebebiyle basına kapalı sade bir törenle tamamlandı.

74 YILLIK ZAFER 1 GECEDE SONLANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin 74 yıl aradan sonra kazandığı Serik’te belediye başkanı seçilen Kadir Kumbul’un istifasının ardından belediye AK Parti’ye geçti.

Kumbul, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ile birlikte Ankara’ya giderek partiye katılım sürecini tamamladı. Rozet takma töreninin, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında yapılması planlanırken, Şanlıurfa’da dün bir okula yönelik saldırı geçekleşmesi nedeniyle programın iptal edildiği, bu nedenle daha sade ve basına kapalı bir tören gerçekleştirildiği öğrenildi. Kumbul’a parti rozeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam odasında takıldı. Törende AK Parti Antalya Milletvekillerinin de hazır bulunduğu öğrenildi.

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, “Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Serik’in daha güçlü hizmet alacağına inanıyoruz. Birlikte ilçemiz için çalışacağız” dedi.