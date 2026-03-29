CHP’nin geçtiğimiz yıl 19 Mart’tan bu yana her hafta sonu düzenlediği il mitinglerinin yeni adresi belli oldu. CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglere devam ediyor.

BUGÜN KUŞADASI'NDA

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting serisinin 100’üncüsü 28 Mart 2026 Cumartesi günü Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilirken bugün de Kuşadası'nda saat 14.00'te miting düzenlenecek.

Miting serisinin 102’nci adresi Kütahya oldu. CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya’nın duyurduğu miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla saat 14.00’te Kütahya Belediyesi’nin yan caddesinde yapılacak.

İl Başkanı Yenikaya, mitinge ilişkin şunları söyledi:

"Değerli Kütahyalılar, sevgili hemşehrilerim; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingimiz, 4 Nisan Cumartesi, saat 14.00’te Kütahya Belediyemizin alt caddesinde gerçekleştirilecektir. Demokrasiye, halkın iradesine ve ortak geleceğimize sahip çıkmak için tüm hemşehrilerimizi, bu anlamlı günde buluşmaya davet ediyorum."