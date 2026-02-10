Birincisi, CHP lideri Özgür Özel bugünkü grup toplantısındaki “Belediyeleri alınca konvoy yapacaksın, halaya duracaksın bir tane bozuk tohum parça kırınca dönüp 'özeleştiri' diyeceksin” çıkışında gizli… İkinci ise Keçiören Belediyesi CHP’li Meclis üyelerinin yayınladığı bildiride… Gelin CHP’de neler oluyor, bakalım…

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifasını açıkladı.

Önce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine, ailesine küfürler ettiğini söyledi.

Sonra, telefon mesajı sosyal medyaya düştü ve oradan “hak verenler” ile “hak vermeyenler” gruplaşması çıktı.

Bu telefon mesajındaki küfürler konuşulurken Özgür Özel’in “Dürüst adamdır diye bana söylediğin çocuğu bile PM’ye koydum” dediği ismin kim olduğunu yazmıştık, Berk Kılıç…

Keçiören istifası Ankara’da iki büyük deprem yarattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “özeleştiri diyeceksin” sözleriyle kime mesaj verdi?

Yanıtı verelim, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün akşam TELE2 Youtube yayınında şunları söyledi:

“Ben bu partinin grup başkan vekiliyim. Geçmişte Ankara milletvekilliği de yaptım, Keçiören de 2'inci bölgede seçim bölgemdeydi. Sizce ben bugüne kadar Keçiören Belediyesi'ne niye girmedim? Bir gün kapısını çalmadım, bir gün Mesut Özarslan denilen kişiyle muhatap olmadım. Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği. Bu benim için sürpriz değildir. Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır. Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor.”

CHP lideri Özgür Özel elini Mansur Yavaş’a uzatarak “özeleştiri” sözüne karşı çıkıyordu, aslında o sırada Mansur Yavaş’ın hemen yanında Gökhan Günaydın vardı. Günaydın da tüm salon ayaktayken kendisine gelen yanıtı ayakta alkışlamak durumunda kaldı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İMZA SAYISI!

Gelelim, Keçiören istifasının CHP’de yarattığı ikinci depreme…

Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediyesi Meclis Grubu dün akşam bir bildiri yayınladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasının “kişisel bir tercih” olarak değerlendirilemeyeceği vurgulanarak, bunun 31 Mart’ta ortaya konulan seçmen iradesine açık bir aykırılık olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediyesi Meclis Grubu özetle CHP lideri Özgür Özel’e destek verdi.

Peki, bu bildiri imzası olan CHP’li meclis üyesi sayısı kaçtı?

Yanıt verelim, 20!

Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediyesi Meclis Grubu’nda toplamda 27 meclis üyesi vardı.

Bunlardan 3’ü Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasının ardından CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu 3 meclis üyesinin istifasından sonra 24 kişi kalmıştı. Ancak bildiri 20 imza olması dikkat çekti.

Cumhur İttifakı’nın ise 18 meclis üyesi vardı. İstifa eden 3’ü geçerse ve bunlara 2 kişi daha katıldığı anda, belediyedeki meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak…