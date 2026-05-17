CHP'li Zeynel Emre, son yerel seçimlerin ardından Türkiye genelinde seçmen iradesinin baskı altına alındığını öne sürdü. Türkiye’deki yerel yönetimlerin %33’ünde halkın seçtiği isimlerin yerine kayyum atandığını veya görevden uzaklaştırmalar yaşandığını belirten Emre, şu ifadeleri kullandı:

"CHP, yağma düzenine 'dur' dediği için hedef. CHP’nin adayı açık ara kazanıyor gözüktüğü için hedef. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki bu ülke hanedanlık olmayacak. Halkı soyanlar korksun."

AVCILAR VE İBB DOSYALARI: "SUÇUMUZ AKRABA OLMAK MI?"

Emre, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve İBB bürokratlarına yönelik davaları "sudan sebepler" olarak nitelendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun abilerinin (Cevat Kaya ve diğer abisi) sadece akrabalık bağı nedeniyle tutuklu olduğunu savunan Emre, davalardaki usulsüzlük iddialarını şöyle sıraladı:

Dosya sanıklarından Murat Kapki'nin, eşinin tutuklanması tehdidiyle yalan ifadeye zorlandığını bizzat itiraf ettiğini belirtti. İBB bürokratı Arif Gürkan Alpay'ın hukuksuz bir şekilde ikinci kez gözaltına alındığını ve suçlandığı ihalenin yapıldığı dönemde görevde bile olmadığını vurguladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'nın, bölgedeki "rant" paylaşımına engel olduğu için içeride tutulduğunu iddia etti.

AK PARTİLİ VEKİLE "FAKİRLİK BELGESİ" TEPKİSİ

CHP'li Umut Akdoğan tarafından ortaya çıkarılan skandala da değinen Emre, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un mahkeme harcı ödememek için eşine muhtarlıktan "fakirlik belgesi" almasını sert bir dille eleştirerek maaş vurgusu yaptı ve "Milletvekilinin maaşı 450 bin 854 lira. Bu arkadaş fakirse yurttaşlar ne yapacak? Emekli maaşını düşüren kanun teklifinde imzası var, kendisi fakirlik belgesi peşinde." ifadelerini kullandı.



"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ"

Türkiye ekonomisindeki kötü gidişata ve bütçe açığına dikkat çeken Emre, halkın büyük çoğunluğunun mevcut politikaları başarısız bulduğunu ifade etti.