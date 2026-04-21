İçişleri Bakanlığı, "rüşvet verme" suçu iddiasıyla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası alan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın, anayasal ve yasal hükümler çerçevesinde geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Demirçalı’nın “rüşvet vermek” suçu kapsamında yargılandığı davada Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 Nisan 2026 tarihli kararla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı.

GEÇİCİ TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca işlem tesis edildiğini ifade edildi. Demirçalı’nın geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.