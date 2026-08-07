Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul çalışmalarına katılarak devam eden yasa teklifi görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Meclis kürsüsünden Genel Kurula hitap eden Yıldırım Kara, 286 sıra sayılı kanun teklifi üzerine aldığı söz kapsamında, Türkiye'de giderek derinleşen çocuk suçluluğu ve yeni nesil suç çetelerinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan olayların dehşet verici boyutlara ulaştığına dikkat çeken CHP'li Vekil, özellikle yeni nesil suç örgütlerinin çocukları açık bir hedef kitle olarak seçtiğini vurguladı.

Organize suç yapılarının küçük yaştaki bireyleri suça teşvik ettiği ve kullandığı bu süreçte, kolluk kuvvetlerinin sahadaki müdahale imkanlarının ve önleyici tedbirlerinin yetersiz kaldığı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Yıldırım Kara ayrıca, söz konusu suç çetelerinin mahkeme ve yargılanma süreçlerini dahi adeta birer şov ve güç gösterisine dönüştürdüğünü ifade ederek, adalet sisteminin ve kamu düzeninin bu durumdan ciddi şekilde zedelendiğine işaret etti.

Konuşmasının devamında sorunun çözümü için sadece cezai yaptırımların artırılmasının tek başına yeterli olamayacağının altını çizen Nermin Yıldırım Kara, suçu önleyici sosyal politikaların önemine değindi. Çocukların suça sürüklenmesini engellemenin temel yolunun, şiddeti doğuran sebepleri kaynağında yok etmekten geçtiğini belirten Kara; eğitim kurumlarından ve aile yapısından başlayarak bütüncül bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini savundu. Bireyleri şiddete yönelten ekonomik, sosyal ve psikolojik etkenler ortadan kaldırılmadıkça ceza artırımlarının tek başına caydırıcı olamayacağını dile getiren Yıldırım Kara, TBMM gündemindeki kanun teklifinin de bu cezalandırıcı mantıktan uzaklaşıp suçu kaynağında önleyecek yapıcı düzenlemelerle yeniden gözden geçirilmesi ve revize edilmesi çağrısında bulundu.