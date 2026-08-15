Hürriyet Gazetesi'nden Mesut Hasan Benli'nin özel haberine göre; CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın adının karıştığı darp, taciz ve arbede olayına ilişkin soruşturma dosyasındaki ifadeler ortaya çıktı. Olayın ardından partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Yazgan "bana tuzak kuruldu" iddiasında bulunurken, olay gecesi aynı evde bulunan tanık ve müşteki ifadeleri ayrıntıları gözler önüne serdi.

MÜŞTEKİ TUĞBA A.'NIN İFADESİ: "BANYODA BENİ DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

Emlakçılık yapan Tuğba A. karakolda biten geceyi ve yaşananları ifadesinde adım adım şöyle anlattı:

"Yazgan ile 3-4 sene önce tanıştım. O dönemde 6 ay kadar sevgili olmuştuk. Normal bir şekilde ayrıldık. Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Ben kendisini tanıdığımda milletvekili değildi. Biz kendisi ile beraberken yeni milletvekili olmuştu.

12 Ağustos’ta doğum günümü kutlamak için küçük kızım ve arkadaşımla restorana gittim. İlerleyen saatlerde iş insanı Nuh D. de katıldı. Çıkışta Ahmet Baran Yazgan ile karşılaştık, tokalaştık. 'Ne yapacaksınız?' dedi, 'Eve gideceğiz' dedim. 'Ben de 10 dakika sonra kalkacağım, yanınıza uğrarım. Eve gidince konum atarsın' dedi. Konum attım, eve geldi. Bir süre alkol alan Yazgan daha sonra kendisinin lavaboya götürülmesini istedi. Tuğba A. ifadesinde, “Birlikte banyoya gittik. Havlu verdiğim sırada belime sarılıp kendisine doğru çekti. Ben engel olmak isterken kısa süreliğine dudağımdan öptü. Hemen banyodan çıktım” iddiasında bulundu. Tuğba A., arkadaşları Begüm ve Nuh’a, Yazgan’ın hareketlerinden rahatsız olduğunu söylediğini iddia ederek, özetle, “‘Hadi siz onu da alıp kalkın’ dedim. Zaten lavaboya gitmeden önce de arkadaşlarımın ve kızımın yanında el hareketleriyle bana temas etmeye çalışıyordu. Elime ve bacaklarıma dokunmaya çalışıyordu” dedi.

Ahmet Baran’ın Nuh’a, 'Hadi artık o... al git, ben de bir posta atıp kalkacağım' dediğini duydum. Nuh da, 'Düzgün konuş, o benim eşim olacak, diğeri de kardeşim; sen ne biçim konuşuyorsun?' dedi. Ahmet Baran, Nuh’a küfür etti, elindeki cam bardağı masaya vurdu ve fırlattı. Baran’a evi terk etmesini söyledim. Bana, 'Gitmeyeceğim o..., sana atmadan gitmeyeceğim' dedi. Ben sinirlendiğim için sırtına bir defa tekme vurdum. Nuh, şoförünü arayıp 'Gel bu sapığı al' dedi.

Şoförü Yağız ve Emre isimli şahıs ile polisler geldi. Baran asansöre yöneldi. Ben gideceğini düşünüp 'Hadi şimdi de bir şey yapsana' dedim. Döndü, üzerime koşup bana yumruk attı, yere düşüp kafamı vurdum. Sonra tekrar üzerime koşarak tokat attı, burnum kanadı. Videoyu çekmemin tek sebebi kendimi korumaktı. Can güvenliğimden endişe etmekteyim."

ŞÜPHELİ-MÜŞTEKİ İŞ İNSANI NUH D.'NİN İFADESİ: "'BEN VEKİLİM KİMSE DOKUNAMAZ' DEDİ"

Olay gecesi evde bulunan ve vekille arbede yaşayan Nuh D. ise ifadesinde şu cümlelere yer verdi:

"Ahmet Baran bana hitaben, 'Siz kalkın, ben bir posta atıp çıkacağım' dedi. Ben bunu duyunca sinirlendim, 'Ne demek istiyorsun?' dedim. O da bana, 'O... al, ben bir posta atıp çıkacağım' dedi. Bu sırada Begüm ile Tuğba mutfağa doğru geliyorlardı, bu konuşmaya onlar da şahit oldular. Kızlar da 'Sen bizimle böyle konuşamazsın' dediler.

Ahmet Baran ise 'Ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz; istediğimi yaparım, istediğimi alırım' dedi. Aramızda arbede çıktı. O bana yumruk attı, ben de ona yumruk attım. İkimiz de yere düştük. Bana tekme atmaya çalışıyordu, ben de kendisine karşılık verdim. Bu arada Ahmet Baran bana, 'O... çocuğu, seni burada bitirdim, sizi mahvedeceğim. Edirne’de barındırmayacağım' dedi.

Ayağa kalkmak istedi, ben de ayağa kalkmaması için bir kere tokat attım. Yere oturttum, 'Kalkmayacaksın sen' dedim... Telefonu teslim ettikten sonra asansörün önünde bize saldırmaya çalıştı. Tuğba’ya ilk önce tokat attı, sonra yumruk attı."

Nuh D.'nin avukatı da savcılık sorgusunda, "Doktor raporlarından da anlaşılacağı üzere, Ahmet Baran Yazgan isimli şahsın 2.74 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. 'Benim dokunulmazlığım vardır' diyerek haksız eylemlerine devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

TANIK BEGÜM Ş.'NİN İFADESİ: "BİZZAT DUYDUM, TUĞBA ÇOK RAHATSIZ OLDU"

Olay anında evde bulunan muhasebeci Begüm Ş. de iddiaları doğrulayarak ifadesinde şunları kaydetti:

"Otururken Yazgan, Tuğba’nın elini tutmaya, bacağına dokunmaya çalışıyordu. Tuğba bunlardan çok rahatsız oluyordu. Bunu fark ettiğim için Ahmet Baran’a 'Biz kalkacağız, isterseniz sizi de bırakalım' dedim. Ahmet Baran gitmek istemedi.

Tuğba ile ben, kızı D.’nin yanına gittik. Geri döndüğümüzde Ahmet Baran’ın erkek arkadaşım Nuh D.’ye hitaben, 'Sen kendi o....... al git, ben buna bir posta atacağım' dediğini bizzat duydum. Nuh bunu duyunca sinirlendi."

CHP'Lİ VEKİL AHMET BARAN YAZGAN: "İLAÇ VERİLDİ, YENİ PARTİ TUZAĞI KURULDU"

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden ve gazeteci Talat Atilla'ya konuşan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ise komplo kurbanı olduğunu savundu:

"Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim.

Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de Yeni Parti’ye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim."

BAKAN GÖKTAŞ: "SIFIR TOLERANS İLKESİYLE TAKİPÇİSİYİZ", CHP İHRAÇ SÜRECİNİ BAŞLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş iddiaların son derece vahim olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması kabul edilemez. Sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden konunun yakın takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

CHP yönetimi görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ve iddiaların ardından Yazgan'ı Genel Merkez'e çağırdı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" diyerek kararı duyurdu.