Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti dönemindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, kamu kaynaklarını bir siyasi parti lehine kullandığına dair yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yavuzyılmaz, belediyeye ait bir aracın 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde AK Parti Genel Merkezi'ne hizmet verdiğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı bilgilere göre, 34 DH 4336 plakalı Renault Megane marka araç, 19 Temmuz 2018 ile 9 Nisan 2019 tarihleri arasında toplam 264 gün boyunca AK Parti Genel Merkezi tarafından kullanıldı. İddiaya göre, söz konusu aracın bu süre zarfındaki tüm giderleri İBB kasasından karşılandı.

Yavuzyılmaz, araç tahsisine dair şu detayları paylaştı:

Aracın Sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kullanıcı: AK Parti Genel Merkezi

Gider Kalemleri: Aylık kira bedeli, akaryakıt masrafları ve HGS/OGS geçiş ücretleri.

Açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına açıkça seslenen Yavuzyılmaz, elindeki bilgileri bir ihbar olarak sunduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımıyla ilgili olarak yetkilileri göreve davet ederek, "Haydi bakalım, gereğini yapın da görelim!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Konuya ilişkin AK Parti veya dönemin belediye yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.