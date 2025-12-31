Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Karara tepki gösteren Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'YAPARSA AKP YAPAR!'

"Yaparsa AKP yapar! Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprüleri işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı. 1 Ocak 2026 itibariyle: Osmangazi Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 995 TL olacak. Ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.430 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.435 TL’ye yükselecek.

Çanakkale Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 995 TL olacak. Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.071 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 76 TL’ye yükselecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 95 TL olacak. Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 260 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 165 TL’ye yükselecek. Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.430 TL, Çanakkale Köprüsü’nde için 1.071 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 260 TL ödemek durumda!"