CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin özelleştirme planları eleştirerek, "AKP’nin vatanı parsel parsel satmak konusundaki başyapıtı" yorumunda bulundu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından, AKP'nin kamuya ait 2 Boğaz Köprüsü ve 7 otoyolu özelleştirme planını ağır şekilde eleştirdi.

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı hesaplamalarını da X hesabından paylaştı.

'PARSEL PARSEL SATMA KONUSUNDA BAŞYAPIT'

CHP'li ismin özelleştirme planını eleştirdiği açıklaması şu şekilde:

“AKP’nin vatanı parsel parsel satmak konusundaki başyapıtı!

AKP’nin, kamuya ait 2 Boğaz Köprüsü ve 7 Otoyolu 25 yıllığına özelleştirerek yaratmayı planladığı tiksindirici rant tutarını tespit ettik.

'BUNUN ADI TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ SATMAKTIR'

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre söz konusu köprülerin ve otoyolların

Kamuya ait 25 yıllık net kârı:

15 Milyar Dolar

Özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda;

Yandaş şirketlere sağlanacak rant tutarı:

33 Milyar 450 Milyon Dolar

Vatandaşın cebinden çıkacak para:

48 Milyar 450 Dolar

Güncel kurla 2 Trilyon 113 Milyon Lira

Bunun adı utanmadan, sıkılmadan Türkiye’nin geleceğini satmaktır!

Nasıl hesapladım?

Özelleştirilmesi planlanan 2 Boğaz Köprüsünün ve 7 Otoyolun

2024 yılı net kârı: 11 Milyar 211 Milyon TL

2025 yılı net kârı: 23 Milyar 594 Milyon TL

2025 yılı net kârı ($): 596 Milyon Dolar

Mevcut araç geçiş ücretleriyle;

25 yılda elde edilecek net kâr:

15 Milyar Dolar

Özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda mevcut araç geçiş ücretlerinin;

Aynı karayolu bölgelerinde yer alan, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği köprülerin araç geçiş ücretlerine ve otoyolların kilometre başına araç geçiş ücretlerine endekslenerek 3,23 katına çıkması bekleniyor.

Bu da araç geçiş ücretlerine ortalama %232 zam demek

%232 zamlı araç geçiş ücretleriyle;

25 yılda elde edilecek net kâr:

48 Milyar 450 Milyon Dolar

Sonuç

AKP, gelecek nesillere ait olan, kamuya ait köprülerin ve otoyolların 25 yıllık kârını, yani 15 Milyar Doları seçimler öncesinde önden toplu bir şekilde tahsil etmenin peşinde.

'YANDAŞ ŞİRKETLERE 33 MİLYAR 450 MİLYON DOLAR NET KÂR PEŞKEŞ'

Özelleştirme ihalesini kazanacak yandaş şirketlere ise 33 Milyar 450 Milyon Dolar net kâr peşkeş çekilmiş olacak.

Bunun adı, 86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymaktır

Bu özelleştirme planı, vatana ihanet planıdır

Kaynak: KGM 2026 yılı Performans Programı Raporu

Özelleştirilmesi planlanan 2 Boğaz Köprüsü ve 7 Otoyol

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

KGM Anadolu Otoyolu

KGM Avrupa Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

Niğde-Mersin-Adana Otoyolu

Adana-Gaziantep Otoyolu

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu"