Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahmet Can Ağbaba'nın 'hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğunun' tespit edildiği belirtilmişti.
Ahmet Can Ağbaba dün gözaltına alınmıştı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Ahmet Can Ağbaba, bugün Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan Ağbaba, 'nufüz ticareti' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DANIŞMANI DA TUTUKLANMIŞTI
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet" soruşturmasında Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da tutuklanmıştı.
Akyılmaz, ifadesinde rüşvet iddialarını reddetmiş, söz konusu banka transferlerinin depremzede öğrencilere burs olarak verilmek üzere gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.