CHP'li milletvekilleri, TBMM'de Genel Kurul birleşiminin ardından yapılan basın açıklamasında, asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının 39 bin TL olması teklifleriyle ilgili AKP bir düzenleme yapana kadar Meclis'e nöbet tutacaklarını duyurdu.

Konu ilgili paylaşım yapan CHP'li Mahmut Tanal'ın "Yoksulluğun, maaş uçurumunun, gelir adaletsizliğinin tek sorumlusu vardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklaması dikkat çekti.

"Geri adım atmayacağız" diyen Mahmut Tanal'ın paylaşımı şöyle:

'BUGÜN MECLİS’TE EYLEME BAŞLIYORUZ'

"Bugün Türkiye'de yaşanan yoksulluğun, maaş uçurumunun, gelir adaletsizliğinin tek sorumlusu vardır: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır, AKP iktidarıdır, AKP milletvekilleridir ve onların bilerek uyguladığı politikalardır;

Açlık sınırının altındaki emekli aylıkları, insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılana kadar

bu Meclis’te susmayacağız, geri adım atmayacağız.

Bu bir protesto değil, yaşam hakkı mücadelesidir.

Yılgınlık yok. Teslimiyet yok. Dayanışma var, mücadele var. Emekli açken bu Meclis rahat edemez."