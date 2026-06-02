Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hem bölgesindeki çay üreticilerinin sorunlarına değindi hem de parti içi gündeme dair önemli mesajlar verdi.

ÇAY ÜRETİCİSİ ÖZEL SEKTÖRE MAHKUM EDİLDİ

Bölgesel ekonomik gelişmeleri değerlendiren Ocaklı, yaş çay alım fiyatının 35 lira olduğunu hatırlatarak çay alımında uygulanan kota sistemine sert eleştiriler yöneltti. Üreticinin mağdur edildiğini savunan Ocaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Çayını toplamış olan üretici, çayını almayan ÇAYKUR yerine özel sektöre götürüp çayını satmaya kalkmıştır. Bugün Rize'de 27-28 liraya 6 ay ya da 12 sonra parası ödenmek üzere, 'topladığın çayı bana getir' diye mahkum edilen bir çay üreticisi var."

"KURULTAYIN YAPILMASI ELZEMDİR"

Parti içi yönetim süreçlerine de değinen Ocaklı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini paylaştı. Mevcut milletvekillerinin, eski milletvekillerinin, üyelerin, Parti Meclisinin ve delegelerin ortak bir kurultay talebi olduğunu aktardı.

İstinaf mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği kararı eleştiren Rize Milletvekili, kurultayın yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kurultayın yapılması elzemdir, halkımızın da beklentisi budur. Eğer bu yapılmaz ise halkımız hiç merak etmesin, CHP'nin seçilme yeterliliğine sahip olabileceği partileri bulması, örgütlemeleri yapması en kolay şeydir."

"FARKLI METOT VE ALTERNATİFLERİMİZ VAR"

Konuşmasının sonunda parti liderliğinin demokratik yollarla belirlenmesinin altını çizen Ocaklı, CHP'nin genel başkanını seçim yoluyla belirlemenin kendileri için öncelikli hedef olduğunu ifade etti. Ocaklı, bu sürecin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı ise seçimi kazanmak adına masada farklı metotların ve alternatif çözümlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.