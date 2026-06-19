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CHP Milletvekili Adnan Beker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarını yargıya taşıdı. Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu başvurusunda, Kılıçdaroğlu hakkında kamu davası açılması talep edildi.

BirGün gazetesinin haberine göre; Beker'in avukatı tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun beyanlarıyla Beker'in bir grup militan ile parti genel merkezine geldiği ve bu kişilere taş atma, şiddet eylemi gerçekleştirme talimatı verdiği ya da azmettirdiği yönünde açıkça gerçek dışı ve hiçbir somut delile dayanmayan suçlamalarda bulunduğu ifade edildi. Dilekçede ayrıca, Adnan Beker'in söz konusu tarihte iki danışmanı eşliğinde parti genel merkezine gittiği belirtildi.

Avukatın başvurusunda, "işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı fiil isnat edilmesinin" suç teşkil ettiği vurgulanarak yasal sürecin başlatılması istendi.