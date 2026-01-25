CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Gaziantep’te bir kadının boşanma aşamasındaki eski eşi tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralanmasına sert tepki gösterdi.

Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, kadınlara yönelik şiddetin cezasızlık politikalarıyla derinleştiğine dikkat çekti.

Kadınların kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri için hedef alındığını vurgulayan Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Kadınların yaşam hakkını korumak, olaylardan sonra ‘takip ediyoruz’ demekle değil; etkin ve önleyici politikalarla mümkündür. Cezasızlık sona ermedikçe şiddet durmayacak” ifadelerini kullandı.