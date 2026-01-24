Sezgin Tanrıkulu, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine sert tepki gösterdi. Tanrıkulu, kararın yalnızca İmamoğlu’nu değil, tüm yurttaşların hukuki güvenliğini hedef aldığını vurguladı.

Tanrıkulu, 5. İdare Mahkemesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin diploma iptali işlemini hukuka uygun bulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın siyasi sonuçlar doğuracak şekilde alındığını savundu. İmamoğlu’nun diplomasının fiilen yalnızca Cumhurbaşkanlığı adaylığı bağlamında tartışmaya açıldığını belirten Tanrıkulu, sürecin hukuka aykırı yürütüldüğünü söyledi.

Tanrıkulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olma şartı vardır. Ekrem İmamoğlu’nun diploması, fiilen ve hukuken yalnızca Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından tartışma konusu yapılmıştır. Yetkili makam olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bu yönde bir karar vermediği için, yetkisiz biçimde İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından diploma iptali kararı alınmıştır. Bu işlem başlı başına hukuka aykırıdır.”

İdare hukukunun temel ilkelerinin yok sayıldığını vurgulayan Tanrıkulu, hukuki güvenlik ve kazanılmış haklar ilkesinin açıkça ihlal edildiğini dile getirdi. Kararın yalnızca bireysel değil, toplumsal sonuçlar doğuracağını belirten Tanrıkulu, şu değerlendirmeyi yaptı:“Bu karar yalnızca bir kişiyi değil, herkesi güvencesiz hale getirmiştir. Bundan sonra hiçbir yurttaşın 10, 20 ya da 30 yıl önceki işlemlerinin yeniden tartışmaya açılmayacağına dair bir güvence kalmamıştır.”

İmamoğlu’nun üniversiteye kabul sürecini de hatırlatan Tanrıkulu, yaklaşık 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yayımladığı ilana başvurduğunu, gerekli koşulları sağladığını ve oluşturulan jüri tarafından uygun bulunarak kaydının yapıldığını belirtti.

Tanrıkulu, devletin kendi işlemlerine vatandaşın güvenmek zorunda olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Bir öğrencinin, devletin bir kurumunun yaptığı işleme güvenmekten başka ne yapması beklenebilir? Ekrem İmamoğlu üniversitenin yaptığı işleme güvenmiş, eğitimini tamamlamış ve diplomasını almıştır. Bugün ise kendisine ‘31 yıl sonra sen iyi niyetli değilsin’ denilmektedir”

'Hukuk devleti ilkesine aykırı'

Mahkemenin 35 yıl önceki bir süreci sorgulamasını sert sözlerle eleştiren Tanrıkulu, kararın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurguladı:

“Bir mahkeme heyeti, 35 yıl önce bir gencin iyi niyetli olup olmadığını nasıl sorgulayabilir? Devlet kendi işlemlerini yıllar sonra geçersiz sayabiliyorsa, artık ortada bir hukuk devletinden söz edilemez” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda kararın siyasal değil, rejimsel bir mesele olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Bu karar Ekrem İmamoğlu’yla ilgili bir karar değildir. Bu karar, bu Cumhuriyet’in hâlâ bir hukuk devleti olup olmadığıyla ilgilidir. Ve bu kararla birlikte hukuk devleti bir kez daha askıya alınmıştır” açıklamasını yaptı.