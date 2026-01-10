Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu şartlarda AKP'nin 600 bin üye kazanması tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre katıldığı TV programında bu konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Emre, Ankara'da CHP'nin üye sayısından 1 milyon fazla üyeleri olduğunu söylemelerine rağmen seçimde 1 milyon oyu zor aldıklarını belirtirken "Kendi üyeleriniz partinize mi oy vermedi" açıklamasını yaptı.

'ADIYAMAN'DA AÇIKLANAN ÜYE SAYILARININ 4'TE 1'İ OY ALDILAR'

Emre Adıyaman seçimleri üzerinden açıklamasına devam etti. Emre," Adıyaman'da diyor ki benim üye sayım 100 binin üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı yukarı üye sayısı yaklaşık 7 bin civarı. Biz almışız 58 bin oy siz almışsınız 20 küsür bin oy" ifadelerini kullanarak açıklanan üye sayılarının bir önemi olmadığını ama bu yalanlarında ifşa edilmesi gerektiğini belirtti.

'VATANDAŞLARI HABERLERİ OLMADAN ÜYE YAPIYORLAR'

65 yaş üstü e-devlet kullanmasını bilemeyen vatandaşları haberleri olmadan üye yaptıklarını belirten Emre, "AKP'den istifa etmeye çalışan üyeleri de sistemde tutmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Emre, AKP'nin bunu yapmasındaki amacın, yerel seçimleri kaybedip, halkta karşılıklarının azalmasına rağmen "Güçleniyorum" mesajını vermek için yapıldığını belirtti.

Emre'nin açıklaması sosyal medyada tartışma yaratırken, AKP cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.