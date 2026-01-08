CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Bu ülkede asgari ücret 28 bin 75 lira, en düşük emekli aylığı 18 bin 938 lira. Vatandaş bu parayla kirasını ödüyor, mutfağını döndürmeye çalışıyor, ilacını almaya çalışıyor ama bu kanun teklifi ne diyor? 90 bin lira ceza, 180 bin lira ceza, 200 bin lira ceza. Sizce, asgari ücretli bir vatandaş üç aylık maaşını tek bir trafik cezasına nasıl verir arkadaşlar?

Zengin için rahatsız edici olan bir yaptırım, dar gelirli için yıkıcı bir sonuca dönüşüyorsa orada hukuk değil, sınıfsal bir ceza düzeni vardır. Geçinemeyen vatandaşa destek olmak yerine yoksulluğu yönetmeyi tercih eden, üretimle, istihdamla, adil paylaşımla değil, vergiyle, harçla, zamla ve şimdi de trafik cezalarıyla bütçe açığını kapatmaya çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda geneli üzerine görüşmeleri tamamlanan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nin maddelerinin görüşmelerine başlandı.

KIŞ: BU ÜLKEDE CEZA GELİRLE ORANTILI DEĞİLSE O CEZA ADİL DEĞİLDİR

Trafik meselesinin tabelalar, radar noktaları ve ceza makbuzlarından ibaret olmadığını belirten CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Trafik doğrudan insan hayatıdır; bir annenin evladına kavuşabilmesidir, bir işçinin direksiyon başından sağ salim eve dönebilmesidir, bir emeklinin yolda kalmama endişesidir" dedi.

Kuralların, disiplinin ve caydırıcılığın gerekli olduğunu vurgulayan Kış, caydırıcılığın "cezayı ölçüsüzce büyütmek, vatandaşı borçla hizaya sokmak, hayatı ceza tehdidiyle yönetmek" anlamına gelmediğini söyledi. Teklifte öngörülen yüksek para cezalarını eleştiren Kış, "Bu ülkede asgari ücret 28 bin 75 lira, en düşük emekli aylığı 18 bin 938 lira. Vatandaş bu parayla kirasını ödüyor, mutfağını döndürmeye, ilacını almaya çalışıyor. Ama bu kanun teklifi 90 bin lira, 180 bin lira, 200 bin lira cezalardan söz ediyor" diye konuştu. Kış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede asgari ücret 28 bin 75 lira, en düşük emekli aylığı 18 bin 938 lira. Vatandaş bu parayla kirasını ödüyor, mutfağını döndürmeye çalışıyor, ilacını almaya çalışıyor ama bu kanun teklifi ne diyor? 90 bin lira ceza, 180 bin lira ceza, 200 bin lira ceza. Sizce, asgari ücretli bir vatandaş üç aylık maaşını tek bir trafik cezasına nasıl verir arkadaşlar? Emekli neredeyse bir yıllık gelirini bir anlık ihlalle kaybedecek durumda. Bu mudur caydırıcılık yoksa bu vatandaşı ekonomik olarak hayattan men etmek midir? Bu ülkede ceza gelirle orantılı değilse o ceza adil değildir. Zengin için rahatsız edici olan bir yaptırım, dar gelirli için yıkıcı bir sonuca dönüşüyorsa orada hukuk değil, sınıfsal bir ceza düzeni vardır ve tam da burada şunu söylemek istiyorum: Bu tablo tesadüf değildir. Bu, AKP iktidarının yıllardır izlediği politikanın aynasıdır. Geçinemeyen vatandaşa destek olmak yerine yoksulluğu yönetmeyi tercih eden, üretimle, istihdamla, adil paylaşımla değil, vergiyle, harçla, zamla ve şimdi de trafik cezalarıyla bütçe açığını kapatmaya çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız."

Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'nin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadığından birleşim yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.