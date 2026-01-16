En düşük emekli maaşının 20 bin lira olması sonrası hem emekliler hem de muhalefetten tepkiler dinmiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Emekli için elimizi değil gövdemizi taşın artına sokmalıyız" dese de taşın altında ezilen yine emekli oldu. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, emeklinin kaderini belirleyen Plan ve Bütçe komisyonundaki üye dağılımını açıklayarak AKP'nin emekliyi MHP sayesinde ezdiğini söyledi.

Salih Uzun'un paylaşımı şöyle:

EMEKLİ SEFALET MAAŞI KOMİSYONDAN NASIL GEÇTİ?

Plan ve Bütçe Komisyonu üye dağılımı:

Toplam üye sayısı: 31

AKP: 15

CHP: 7

DEM: 3

MHP:3

İYİP: 2

Y.YOL:1

MHP’nin desteği olmasa

AKP çoğunluğu sağlayamıyor.

Genel Kurul’da da öyle olacak. AKP, EMEKLİYİ MHP SAYESİNDE EZİYOR!