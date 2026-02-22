CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in babası Mehmet Ali Çakırözer yaşamını yitirdi. Merhum için Eskişehir’de cenaze töreni düzenlendi.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Çakırözer ailesi taziyeleri kabul etti. Törene siyaset ve yerel yönetim dünyasından çok sayıda isim ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeye Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları da iştirak etti.

Kılınan namazın ardından Mehmet Ali Çakırözer’in naaşı, Odunpazarı Mezarlığı’ndaki aile kabristanında dualarla defnedildi.