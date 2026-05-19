Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve beraberindeki parti heyeti, Aksaray’da vatandaşlarla bir araya gelerek halkın nabzını tuttu. Ziyaretin ana gündem maddesini, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşi adına "fakirlik ilmuhaberi" (fakirlik belgesi) düzenlendiğine yönelik iddialar ve ortaya çıkan belgeler oluşturdu.

"MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMIZ YOKSULLUĞA DÜŞMÜŞ"

Aksaraylılarla yaptığı görüşmede konuya esprili ve eleştirel bir dille yaklaşan CHP'li Umut Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de yardım toplayalım diye geldik. Milletvekili arkadaşım yoksulluğa düşmüş. Şu kadere bak; vekilin hanımının üç kardeşi varmış, üçü de yoksulmuş. Vekilin karısı da yoksulmuş, kızı da yoksulmuş."

Akdoğan’ın bu sözleri üzerine alandaki vatandaşlar, "Emekliler yardım eder. Bize fakirlik belgesi lazım değil, vekillerimize lazım" diyerek duruma tepki gösterdi.

"BU SENE KOYUNUNUZU VEKİLİN EVİNE GÖNDERİN"

Ziyaret sırasında söz alan bir başka Aksaraylı vatandaş ise tepkisini dikkat çeken bir öneriyle dile getirdi. CHP heyetine seslenen vatandaş, "Aksaray milletvekili, ismi önemli değil. Bayramda bir tane koyun göndermeniz lazım ona. Bu sene koyununuzu oraya gönderin. 'CHP' yazın, gönderin evine" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ AKDOĞAN'I AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ ZANNETTİ

Ziyaret esnasında trajikomik bir an da yaşandı. Bir vatandaş, karşılaştığı CHP’li Umut Akdoğan’ı AK Parti milletvekili zannederek, iktidar milletvekillerinin sokakta olmamasını eleştirdi.

Vatandaşın, "Aksaray niye kaybediyor biliyor musun? Bak bugün çıktınız. Bu zamana kadar çıktınız mı hiç? AK Parti’yi ben de seviyorum. Arada sırada gelin, halkla görüşün diyorum" sözleri üzerine Akdoğan durumu düzelterek şu karşılığı verdi:

"Sen AK Parti’li vekillere söylüyorsun. Sokağa çıkmayanlar AK Parti milletvekilleri. Sen beni AK Parti’li vekil zannettin de serzenişte bulundun. AK Parti’li vekiller (bu durumdayken) sokağa nasıl çıksın?"