Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanlığı binasında düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye gündemine oturan "fakirlik belgesi" skandalına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin, açılan bir miras davasında mahkemeye fakirlik belgesi (ilmühaberi) sunduğunun ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışmalara değinen Akdoğan, duruşma salonunda hakim ile milletvekilinin avukat olan kızı arasında geçen diyalogları kamuoyuyla paylaştı.

HAKİMDEN VEKİL KIZINA: "HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un "Olaydan haberim yoktu" yönündeki savunmasını "külliyen yalan" olarak nitelendiren CHP'li Umut Akdoğan, 27 Nisan 2026 tarihinde görülen duruşmada yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Duruşmada hakim, dosyada harç makbuzu olmadığını söylüyor. Milletvekilinin avukat olan kızı 'Belge sunduk, fakirlik ilmühaberi' diyor. Hakim soruyor: 'Sen milletvekilinin kızı değil misin? Müvekkilin annen değil mi? O halde müvekkilin milletvekilinin eşi, öyle mi?' Kızından 'Evet' yanıtını alınca hakim devam ediyor: 'Hiç utanmıyor musunuz bunu yapmaya? İnsanlar bu dava harcını yatırabilmek için akrabasından borç alıyor, altın bozduruyor. Siz utanmıyor musunuz?' Eşi biliyor, kızı biliyor; kendisinin haberi yokmuş, bu tamamen yalan."

"56 MİLYONLUK MİRAS İÇİN 76 BİN LİRADAN KAÇTILAR"

Davanın içeriğine ve mal varlığına dair detayları da paylaşan Akdoğan, skandalın ekonomik boyutunu şu verilerle gözler önüne serdi:

Dava Konusu Taşınmazlar: Ulukışla’da yedi parça halinde toplam 162 dönüm tarla, 5 daire ve 1 dükkan.

Mirasın Toplam Piyasa Değeri: Yaklaşık 56 milyon 600 bin TL.

Mahkemeye Yatırılması Gereken Toplam Harç: 304 bin 705 TL.

Kişi Başına Düşen Pay: Milletvekilinin eşinin payına düşen miktar tam olarak 76 bin 176 TL.

Akdoğan, "76 bin lira için bir milletvekilinin düştüğü duruma bakınız. Eğer devlet, iktidar milletvekilinin eşine 'fakirsin' diyorsa, sen bunu da düşünmek zorundasın. Paylarına 12-13 milyon liralık mülk düşecek olan bu kişiler, asgari ücretin üçte birinden az gelirim var diyerek fakirlik belgesi alıyorlar. Bu rezalet 76 bin lira için yapılmıştır" dedi.

AK PARTİ'YE VE ALTINSOY'A İSTİFA ÇAĞRISI

Hüseyin Altınsoy’un mali müşavir olduğunu, aktif ve emekli milletvekili maaşlarının bulunduğunu, kızının ise lüks bir hukuk ofisi işlettiğini hatırlatan Akdoğan, net bir istifa çağrısında bulundu:

"Hüseyin Bey derhal istifa etmelidir. Eğer 'Biz AK Parti olarak bu değiliz' diyorsanız, AK Parti Hüseyin Bey’i ihraç etmelidir. Biz, Türk Hava Kurumu’nun hesaplarında 0,05 lira açık var diye dertlenen İsmet Paşa’nın torunlarıyız. Kimse bizim ahlakımızı kantara çıkaramaz."

ALİ ABBAS ERTÜRK: "LAVANTA DEĞİL AVANTA ARAZİLERİNİ DE KONUŞALIM"

Toplantıda söz alan CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ise AK Partili Altınsoy’un geçmiş dönemdeki siyasi faaliyetlerine ve Aksaray'daki diğer iddialara değindi. Altınsoy'un "İstanbul’u, Uşak’ı konuşalım" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Ertürk, geçmişte yaşanan usulsüzlük iddialarını şu sözlerle hatırlattı:

"Hüseyin Bey'in arkadaşlarının hazine arazilerine yaşattığı çökmeden dolayı ben il başkanlığı yapamadım, adeta bekçilik yapmak zorunda kaldım. 800 dönüm araziyi 'lavanta ekilecek' diye yakın arkadaşınız olan il başkan yardımcınıza hazineden verdiniz. Biz o araziye lavanta görmeye gittik ama aslında 'avanta' olduğunu açıkladık; gelin bunları konuşalım. TMSF üzerinden milyarlık bir fabrikanın 275 milyona yakın bir arkadaşınıza peşkeş çekilmesi için aldığınız randevuları konuşalım."

Ertürk, CHP'nin kendi içinde bir yanlış gördüğünde Uşak örneğinde olduğu gibi gereğini yaparak kişileri kapının önüne koyduğunu belirterek, "Efendi gibi özür dileseydin konu kapanırdı ama özür dilerken bile bu ülkenin en köklü kurumuna çamur atarsan buna müsaade etmeyiz"