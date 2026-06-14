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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Türker Ateş, aralarında Bolu merkezli üreticilerin de yer aldığı beyaz et sektöründeki 13 büyük firmaya denetim kayyumu atanması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Atılan bu adımın sadece hedefteki şirketleri değil; binlerce işçiyi, yerel üreticiyi ve lojistik tedarikçisini doğrudan etkilediğini savunan Ateş, sürecin mutlak bir şeffaflıkla yürütülmesi çağrısında bulundu.

Bolu'nun Türkiye genelindeki beyaz et arzında lokomotif rolü üstlendiğini anımsatan milletvekili, bu havzada meydana gelecek en küçük sarsıntının hem kent ekonomisinde derin yaralar açacağını hem de ülkenin gıda güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

"İSTİHDAM VE TEDARİK ZİNCİRİ KORUNMALI"

Hukukun üstünlüğü ve olası suçlarla mücadelenin esas olduğunu dile getiren Ateş, ekonomik dengelerin de eş zamanlı olarak gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Şirketlere yönelik operasyonel müdahalelerde üretimin devamlılığının şart olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce vatandaşımızın ekmek yediği, yüksek hacimli üretim ve ihracat gerçekleştiren devasa şirketlere yönelik idari işlemlerde istihdamın, üretimin sürdürülebilirliğinin ve mevcut tedarik zincirinin muhafaza edilmesi hayati önem taşımaktadır. Ekonominin bugün en çok ihtiyaç duyduğu unsur güven ve öngörülebilirliktir. İstihdamı riske atacak hamleler yerine, hukuki güven ortamını pekiştirecek adımlar atılmalıdır."

"ADLİ SÜREÇLER CADI AVINA DÖNÜŞMEMELİ"

Yatırımcı güvenindeki zedelenmenin Türkiye ekonomisinin en kronik sorunlarından biri haline geldiğini aktaran CHP'li Ateş, firmalara yapılan müdahalelerin arkasındaki somut gerekçelerin halka net bir biçimde izah edilmesi gerektiğini aktardı. Kararların bir "cadı avı" algısı yaratmaması gerektiğine değinen Ateş, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Kamuda adaletin sağlanması ve eğer bir yolsuzluk veya usulsüzlük varsa bunun sorumlularından hesap sorulması hepimizin ortak arzusudur. Ancak bu yolda yürürken kantarın topuzunu kaçırmamak, piyasa dinamiklerini ezmemek mecburiyetindeyiz. Sektörün tamamını, gövdesini taşın altına koyan yerli sanayiciyi toptan zan altında bırakacak yaklaşımlar ülkemize zarar verir. Bu üslup ihracat potansiyelimize onarılması güç darbeler vuracaktır."

Milletvekili Türker Ateş, ekonomi yönetimini ve ilgili bakanlıkları süreç boyunca personellerin özlük haklarını güvence altında tutmaya, üretim hatlarında kesinti yaşanmamasını sağlamaya ve kamuoyunu anlık olarak bilgilendirmeye davet etti.