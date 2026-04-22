CHP'nin İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya platformu X üzerinden gündemde bulunan çocuklarla ilgili oyun ve internet düzenlemelerine dair "Çağırıyorum" başlıklı bir paylaşımda bulundu. kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası bu konuda çağrıda bulunduklarını anımsatan Özkan, "16 yaş altı yavrularımıza oyun ve internet kullanımında düzenleme içeren yasa teklifimizde ne diyoruz? Gelin çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş felaketleri sonrası salı günü yasa teklifini görüşürken bunları dikkate alın dedik almadınız. Vicdanlarınıza sesleniyorum çocuklarımızı lobiler yüzünden zorda bırakmayalım" dedi.

"NE DEDİK, NE YAPTILAR"

Özkan paylaşımına "Ne dedik, ne yaptılar" isyanıyla devam ederek 9 maddede söz konusu düzenlemeye dair kendi önerilerini ve mevcut düzenleme maddeleri arasındaki farkı anlattı.

İşte Özkan'ın ağzından madde madde paylaştığı farklar:

16 yaş altı yavrularımıza oyun ve internet kullanımında düzenleme içeren yasa teklifimizde ne diyoruz?



— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 22, 2026

Tuncay Özkan'ın açıklamaları şöyle:

16 yaş altı yavrularımıza oyun ve internet kullanımında düzenleme içeren yasa teklifimizde ne diyoruz? Gelin çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzu yetine getirelim. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş felaketleri sonrası salı günü yasa teklifini görüşürken bunları dikkate alın dedik almadınız. Vicdanlarınıza sesleniyorum çocuklarımızı lobiler yüzünden zorda bırakmayalım.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ OYUN VE İNTERNET DÜZENLEMELERİ HAKKINDA NE DEDİK? NE YAPTILAR?

Çocuğun üstün yararı için.

1-Oyunlarla ilgili olarak yasaklar yerine yaş derecelerine göre, oyun firmalarının hangi yaş grubuna uygun diye önden etiketleyeceği bir uygulama gelsin. İçerikler buna göre üretilsin. Çocukları koruyalım dedik. Oyun lobilerini korudular. Bu uygulama 15 yaş altı çocukların oyunda kalacakları en çok bir saatlik süre için aileleri SMS ile uyarsın ve içeriklerin uygunluklarını firmalar yapsın devlet BTK içinde bağımsız bir kurul ile bunları denetlesin dedik. Ancak oyun firmaları lobi ile süre sınırlaması, cezalar ve yaptırımların hepsini yasadan çıkarttırdı. Yasadan sadece onlarla ilgili yaptırımlar çıkartıldı. Oyun yazılımcıları dernek başkanı ben ve bir grup milletvekiline “Oyun çocukları en fazla asosyal ve içine kapanık olur” dedi. Ben de o çocuklar sonra felakete yol açıyor dedim” sustu. Yaşam öğretir. Yaşadıklarımız, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş vahşeti sonuçtur. Neden sistemdir. Çocuklar oyunlar karşısında iktidar eliyle savunmasız bırakıldı. Lütfen bu hatadan dönün.

2-TBMM’nin 2018-2026 arasında dört farklı araştırma komisyonunda ele aldığı bağımlılık konusunda tüm partilerin uzlaştığı çözüm önerileri iktidar tarafından görmezden gelindi. Oysa bu komisyonları AKP kurdu, kararlar oy birliği ile alındı. AKP bunların hiç birini uygulamadı. Gelin buralarda alınan kararlara uyulsun. TBMM Başkanı bu konuyu AKP ile görüşsün.

3-Çocuklar ve aileleri için okullardan, sosyal medyadan başlayarak eğitici materyal ve videolar, kısa tanıtımlar yapılsın. Okullara ders konulsun dedik. Aileler ve çocuklar alış veriş dahil medya okur yazarlığı ve zararları konusunda eğitilsin dedik dinlemediler. Gelin bakanlıklara ve yerel yönetimlere görevler verelim. Oyundan arta kalan zamanlar için çocuklara uygun etkinlikler planlansın dedik, yapıyoruz, dediler. Yaşadıklarımız ne o zaman?

4-Oyunlarda yasak yerine yaş derecelerine göre oyun ve video içeriği gelsin. Çocuk için ebeveynin denetim araçlarının cebinde olacağı kontrol mekanizması konsun. SMS uyarı sistemi olsun istedik çok kolay bir yazılım iken yasaya koymadılar. Gelin koyalım. Çocuklarımızı koruyalım.

5-Velinin izni aranmaksızın, 15 yaş altı çocuklarda günlük oyun süresi 1 saat ile sınırlansın. Video içerikleri ve oyunlar bu 1 saat dolunca kendiliğinden kapansın dedik yapmadılar.

6-Gece 22 sabah 6 arasında 15 yaş altı çocuklar, eğitim portal ve uygulamaları haricinde sosyal medya sitelerine ve oyunlara giremesin (dinlenme süresi-uyku dilimi) dedik. TBMM komisyonlarında bu konuda kararlar var dedik duymadılar.

7- Kamu kurum kuruluşuna ki 10 kadarlar, somut görevler verilsin. MEB, Gençlik ve Spor, Kültür Bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı bağlı yapıları, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, TBMM’de son 8 yılda komisyonlardan çıkan ortak çözüm önerileri doğrultusunda alacağı her görevle çocukların internet dışı zamanını değerlendireceği, ücretsiz sosyal alanlar yaratabilsin, bunları yasaya koyalım dedik reddettiler.

8- Çocuğu internetten koparmak tek başına ilkelcedir. Çocuklarımıza kaybettirir. Bu boş zamanda merkezi yönetim ve belediyeler çocuğa hangi sosyal ortamı yaratacak? Kurumlar bunun alanını açmalıdır dedik kabul etmediler.

9- Sanal bahis ve kumar ve suç amaçlı siteler 18 yaş altı gençlere tümüyle yasaklansın, bununla ilgili önlem almayan siteler kapatılsın dedik. Hayır dediler. (Bu konuda bir çalışmanın yapıldığı bilgisini verdiler.)"