CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hedefin yüzde 16’dan yüzde 24’e çıkarılmasını "programın iflası" olarak nitelendiren Taşcıer, ekonomi yönetiminin kendi rakamlarına olan güvenini kaybettiğini savundu.

Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını değerlendiren Taşcıer, ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlama noktasında kontrolü kaybettiğini ifade etti. Taşcıer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankası Başkanı sonunda gerçekleri kabul etmek zorunda kaldı. Dün yüzde 16 olarak ilan edilen ara hedef, bugün yüzde 24'e çekildi. Ekonomi yönetimi artık kendi verilerine bile itimat etmiyor; öyle ki bir tahmin aralığı dahi ortaya koyamıyorlar. Piyasadaki fiyat hareketlerini öngöremez hale geldiler."

Enflasyonla mücadele yönteminin sadece ücret baskılamaya dayandığını belirten Taşcıer, asgari ücretli, memur ve emekli maaşlarının "hedef enflasyon" üzerinden düşük tutulduğunu, ancak vatandaşın "gerçek enflasyon" altında ezildiğini söyledi. Enerji maliyetleri, kira artışları ve gıda fiyatlarındaki denetimsizliğe dokunulmadığını vurgulayan Taşcıer, milyonlarca insanın bu süreçte yoksullaştığına dikkat çekti.

Türkiye’nin sadece bir enflasyon değil, aynı zamanda derin bir bölüşüm krizi yaşadığını ifade eden Gamze Taşcıer, CHP'nin çözüm önerilerini şu başlıklarla sıraladı:

Şeffaf Veri: TÜİK’in gerçek enflasyon verilerini açıklaması gerekmektedir.

Maaş Güncellemesi: Asgari ücret yılda bir kez değil, düzenli aralıklarla güncellenmelidir.

Hedef Enflasyon Oyunu: Memur ve emekli maaş artışlarında gerçekçi olmayan "hedef enflasyon" kriterinden vazgeçilmelidir.

Refah Payı: Emeklilere seyyanen zam yapılmalı ve tüm çalışanlar ekonomik büyümeden hak ettikleri payı almalıdır.

Vergi Adaleti: Vergi yükü, ücretli çalışanların üzerinden kaldırılmalıdır.

Taşcıer, açıklamasını "Türkiye'nin ihtiyacı yoksulluğu yöneten bir irade değil, halkın alın terini ve emeğini koruyan bir anlayıştır" sözleriyle tamamladı.