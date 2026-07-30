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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP'den seçilen Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır ile Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney de partilerinden istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldı. Daha önce Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun'un da ayrılmasıyla CHP'nin Ordu'da belediye başkanı kalmadı. Belediye meclis üyeleri de Yeni Parti'ye geçti.

CHP'NİN ORDU'DAKİ SON İKİ BELEDİYE BAŞKANI DA AYRILDI

Ordu siyasetinde dikkat çeken değişim devam ediyor. Daha önce CHP'den ayrılarak Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katılan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun'un ardından, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır ile Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney de CHP'den istifa etti. Böylece CHP'nin Ordu'da belediye başkanı kalmazken, belediye meclis üyeleri de Yeni Parti saflarına geçti.

LEYLA ÇITIR: "ATANANLARIN DEĞİL, SEÇİLMİŞLERİN YANINDAYIZ"

Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, yaptığı açıklamada seçilmiş iradeye vurgu yaptı. Çıtır, belediye başkanı olarak halktan ve yönetiminden destek aldığını belirterek, "Biz atananların yanında değil, seçilmişlerin yanında olmayı tercih ettik. Çünkü halkımız da bizi seçti." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerinden ve Atatürk'e bağlılığından vazgeçmediklerini ifade eden Çıtır, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve gönlümüzdeki Atatürk aşkından, Cumhuriyet aşkından hiçbir şekilde vazgeçmiş değiliz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Sadece böl, parçala, yönet sistemiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirenlerin yanında olmayacağız." ifadelerini kullandı.

BÜLENT GÜNEY: "VİCDANIMIZ RAHAT, BAŞIMIZ DİK"

Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney ise yayımladığı açıklamada, Kabataş tarihinde CHP'den seçilen ilk belediye başkanı olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Belediye meclis üyeleriyle birlikte yeni bir siyasi yolculuğa çıktıklarını ifade eden Güney, CHP'den ayrılma kararını "büyük bir hüzünle" aldıklarını söyledi. "Vicdanımız rahat, başımız dik bir şekilde üyesi olmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyoruz. Yeni bir heyecan ve büyük bir umutla yolumuza devam ediyoruz." diyen Güney, bundan sonraki siyasi çalışmalarını Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

ORDU'DA CHP'NİN BELEDİYE DÖNEMİ SONA ERDİ

Son istifalarla birlikte CHP'nin Ordu'da belediye başkanı kalmazken, partiden seçilen dört belediye başkanının tamamı Yeni Parti'ye geçmiş oldu.