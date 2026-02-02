CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın dünyayı sarsan Jeffrey Epstein dosyalarındaki bir yazışmaya dikkat çekti. Kılıç, Jeffrey Epstein ait olduğu görülen, 30 Eylül 2011 tarihli bir e-postada Jeffrey Epstein'ın "Erdoğan'ı görmeye gidebileceği, ardından Bodrum'a geçeceği" yönündeki ifadelerin yer aldığını belirtti.

Kılıç, verdiği soru önergesinde ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı bahsi geçen e-posta doğrultusunda Erdoğan ve Jeffrey Epstein arasında herhangi resmi ya da gayri resmi bir temasın bulunup bulunmadığı ile ilgili kamuoyunda ciddi soru işaretleri olduğunu vurguladı.

'BU GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ Mİ?'

Kılıç sosyal medyada da paylaştığı soru önergesine "ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı e-posta yazışmalarında, Jeffrey Epstein’ın “Erdoğan’ı görmeye gidebileceğini” yazdığı görülüyor.

TBMM’ye soru önergesi verdim: Bu görüşme gerçekleşti mi?

Türkiye’nin en üst makamlarını ilgilendiren bu iddia yoruma değil, açık ve net bir açıklamaya muhtaçtır." notunu düştü.