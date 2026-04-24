Gaziantep Şehitkamil CHP ilçe yönetiminde sular durulmuyor. Yaklaşık bir yıl önce CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve 8 meclis üyesinin ardından bugün bir istifa daha geldi. CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım CHP’den istifa etti.

Yıldırım istifasını açıkladığı basın toplantısında ise sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım şunları söyledi:

"Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Türkiye'de ve Gaziantep'te ilk siz öğreneceksin. Yazık ben insanım. Şehitkamil'de 10 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Bir kişi diyemez ki Hurşit Yıldırım bir yanlışlık yaptı. Eski başkan Rıdvan Bey'e sorabilirsiniz. O AK Partili, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama birilerinin belediye başkan yardımcılığı için, birilerinin Cumhuriyet Halk Parti ilçe başkanı sürekli rencide etmek için olmaz entrikalar çevirdiği, AK Partili belediye başkanlarının yanında farklı konuşup, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidip farklı konuşan meclis üyelerinin yaptıkları zulümden kendi sağlığımı kaybediyorum. Ondan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Bundan hiç kimsenin haberi yok, yönetici arkadaşların da haberi yok. Partiye küstüm"