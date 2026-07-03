Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında tarım politikaları ve parti içi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçilerin Gayri Safi Milli Hasıla'dan hak ettiği payı alamadığını dile getiren Sarıbal, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan yeni bir programın hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin dört mevsimi, yedi bölgesi ve güçlü insan kaynağıyla tarım ile ormancılık alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Sarıbal, yerli üretimin korunması adına şu ifadeleri kullandı:

"Üretim noktasına gelmiş hiçbir üründe ithalatı gerçekleştirmemesi, ithalatı hemen yasaklaması lazım. Türkiye'de şu anda hasada giren ya da girecek olan hiçbir üründe bugünden itibaren bir ithalat olmamalıdır. Çünkü o ithalatın ortaya koyduğu politika, çiftçinin ürettiği ürünün fiyatlandırılmasını engellemekte, çiftçinin ürettiği üründen yeterli geliri ve karı elde etmesine engel olmaktadır. Üretim araçlarımızı, kaynaklarımızı doğru kullanarak, doğru uygulamalarla ülkemizin ve halkın yararına başarı elde edebiliriz."

Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin TBMM'deki basın toplantısında dile getirdiği "genel merkezin bazı şehirlerde il başkanlığı teklif edecek kişi bulamadığı" yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Sarıbal, üç şehirden örnek vererek, "Manisa'da 9 il başkan adayımız var. Ağrı'da 5 il başkan adayımız var. Düzce'de 4 il başkan adayımız var." diye konuştu.