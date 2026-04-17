CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlıkta şiddeti önlemek için etkili bir yasal düzenlemenin ve 13 yıl önce kurulan Meclis araştırma komisyonunun önerilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'te bir hastanede görev yapan Doktor Ersin Arslan'ın 2012'de bir hasta yakını tarafından öldürülmesi nedeniyle 17 Nisan'ın Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü ilan edildiğini anımsatan Pala, yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybeden tüm doktor ve sağlık çalışanlarını andı.

'ÖNERİLER HAYATA GEÇİRİLMEDİ'

Sağlıkta şiddete karşı 13 yıl önce kurulan Meclis araştırma komisyonunun 66 önerisinin hiçbirinin hayata geçirilmediğini, bu konuda verilen kanun tekliflerinin gündeme alınmadığını söyleyen Pala, sağlıkta çok ciddi bir şiddet olgusuyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

CHP'li Pala, sağlık çalışanlarının, okullarda yaşanan şiddet olayları gibi durumlara maruz kalarak yaşamlarını yitirmeleri durumunda sorumlunun iktidar olacağını söyleyerek, sağlıkta şiddeti önlemek için etkili bir yasal düzenlemenin ve 13 yıl önce kurulan Meclis araştırma komisyonunun önerilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.