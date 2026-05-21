CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şüpheli kadın ölümlerini ve bu dosyaların hukuki süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra yaşanan son gelişmelere atıfta bulunan Öztürkmen, "Bu gelişmeler, cinayet dosyalarının devlet gücü kullanılarak nasıl kapatılabildiğinin çarpıcı bir örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kamuoyunda yankı uyandıran "şüpheli ölüm dosyalarının yeniden inceleneceği" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, iktidara ve yargıya kritik bir soru yöneltti.

"NADİRA KADİROVA DOSYASI DA İNCELENECEK Mİ?"

Milletvekili Öztürkmen, Bakan Gürlek’in açıklamalarının kamuoyunda bir ümit yarattığını belirterek, geçmişte üzeri kapatıldığı iddia edilen bir dosyayı işaret etti:

"Peki bu incelenecek dosyalar içinde, dönemin AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ve Ünal’ın silahıyla ölen Nadira Kadirova da olacak mı?"

Özbekistan vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova, bakıcı olarak çalıştığı AK Parti'li Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde 23 Eylül 2019'da hayatını kaybetmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise Mart 2020’de "takipsizlik" kararıyla kapatılmıştı.

"SİLAH 1,5 METRE UZAKTA AMA ÜZERİNDE PARMAK İZİ YOK"

Soruşturma dosyasında ve olay yeri raporlarında çok sayıda ciddi çelişki bulunduğunu savunan Öztürkmen, Kadirova ailesinin avukatı İlyas Doğan'ın da dikkat çektiği şu şüpheli noktalara vurgu yaptı:

Olay yerinde intihar iddialarını destekleyecek bir ateş açısı tespiti yapılmadı. Kadirova’nın kendisini vurduğu iddia edilmesine rağmen, silahın genç kadının 1,5 metre uzağında bulunduğu ve üzerinde hiçbir parmak izi ya da doku izi olmadığı saptandı.

Adli Tıp Raporu'na göre Kadirova’nın kanında uyuşturucu/anestezi özelliği olan ketamin maddesi bulundu ancak bu durum soruşturmada dikkate alınmadı.

Olay günü evde bulunan kişilerin telefon ve bilgisayar kayıtları incelenmedi, el svap örnekleri alınmadı.

Öztürkmen, "Resmi soruşturma henüz tamamlanmadan, olayın daha ikinci gününde 'intihar' açıklaması yapılması peşin hükümlü bir yaklaşımdır" diyerek tepki gösterdi.

"DOĞRUDAN KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM, OLAY AYDINLATILSIN"

Konuşmasında doğrudan herhangi bir kişiyi hedef almadığını belirten CHP'li vekil, amacının adaletin tecelli etmesi olduğunu söyledi. Öztürkmen, "Somut olarak bir kişiyi ya da olayı açıkça cinayet diye nitelendirmek şu aşamada doğru olmaz. Zira olayda çok şüpheli noktalar var. Ben bu olayın her yönüyle aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Basın toplantısının sonunda, "mutlak butlana" yönelik gelen bir soru üzerine ise Öztürkmen, "Butlan benim ya da diğer arkadaşların konusu değil, doğrudan yargının konusudur. Yargıya her koşulda saygı duyulması gerektiğine inanıyorum" yanıtını verdi.